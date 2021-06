Εθνική γυναικών: Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του Eurobasket!

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο φετινό Eurobasket και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις τρεις αντιπάλους της.

To Eurobasket 2021 είναι γεγονός και η Εθνική ομάδα της χώρας μας προετοιμάστηκε όσο το δυνατόν καλύτερα, για να καταφέρει να πλησιάσει την επιτυχία του 2017 στην Πράγα και την 4η θέση που κατέκτησε, την υψηλότερη στην ιστορία της.

Το 2019 η Ελλάδα είχε χάσει στην ισοβαθμία το εισιτήριο και είχε κάνει ένα διάλλειμα από τις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά επιστρέφει χωρίς μερικές από τις πιο έμπειρες παίκτριες της όπως η Μάλτση, η Καλτσίδου και η Λύμουρα, αλλά με νέο αίμα και μπόλικο ταλέντο.

Ο Βασίλης Μασλαρινός μάζεψε τις καλύτερες διαθέσιμες παίκτριες και όλοι είναι πανέτοιμοι να τα δώσουν όλα και να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Για να τα καταφέρουν πρέπει να ξεπεράσουν αρχικά τα εμπόδια που θα βρουν στο Group B του Ομίλου τους. Αντίπαλες ομάδες είναι το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Ιταλία, με τις τρεις πρώτες ομάδες να προκρίνονται στην επόμενη φάση. Πρώτο παιχνίδι είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο στις 16:00, ERTSPORTS.

Η Σερβία είναι το φαβορί και σίγουρα η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο. Αουτσάιντερ είναι το Μαυροβούνιο, όπως χαρακτηρίζεται και από το επίσημο σάιτ της διοργάνωσης, αλλά σίγουρα έχει το ταλέντο για να παλέψει. Ιταλία και Ελλάδα έχουν ενδιαφέρον και οι «μάχες» στον όμιλο αναμένονται σκληρές.

Ξεχωρίζει φυσικά, η παρουσία της Μαριέλλας Φασούλα στην ρακέτα της ελληνικής ομάδας, με το ταλέντο της πλέον να είναι πασίγνωστο, ενώ η ίδια η διοργάνωση ξεχωρίζει την Έλενα Μποσγανά. Το νεαρό αστέρι της ελληνικής ομάδας έχει όλα τα φόντα να λάμψει και η Ευρώπη περιμένει να της συστηθεί.

Κομβικής σημασίας είναι το πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο, αφού θα κρίνει πολλά για την συνέχεια. Η Εθνική ομάδα χρειάζεται την νίκη στην πρεμιέρα της και αυτό το γνωρίζουν άπαντες καλά. Οι απώλειες των Σπυριδοπούλου και Χριστινάκη άλλαξαν τα δεδομένα για την ελληνική ομάδα, αλλά το σύνολα με τα γαλανόλευκα δεν τρομάζει.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει τις τρεις αντιπάλους της ελληνικής ομάδας, με την πολύτιμη βοήθεια του Μιχάλη Κυριακάκη, λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες «μάχες» στην Βαλένθια της Ισπανίας.

Πρώτος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας είναι το Μαυροβούνιο, το οποίο επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 6 χρόνια. Νίκησε στον τελευταίο αγώνα στο παράθυρο που έγινε στην πρωτεύουσα του την Ποτγκόριτσα, την πρώτη Σουηδία ισοβάθμησε μαζί της και προκρίθηκε. Είναι μια αξιόλογη ομάδα που έχει στον πάγκο της την παλιά πλέι μεικερ και μεγάλη δόξα την Έλενα Σκέροβιτς. Είναι το αουτσάιντερ, αλλά η καλή της πορεία μέχρι εδώ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για χαλάρωση.

Κορυφαία παίκτρια της ομάδας είναι η εξαιρετική φόργουορντ, Έλενα Ντούμπλιεβιτς, η οποία έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες και φέτος μετά ένα χρόνο στην Κίνα γύρισε στην Τουρκία. Ένα θετικό για την ελληνική ομάδα είναι ότι η σταρ του Μαυροβουνίου αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν αγωνίστηκε σε κανένα φιλικό της ομάδας της, έχει αρκετό καιρό να παίξει, αν και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας της.

Σημαντική μονάδα η γνωστή μας από το πέρασμα της στον Ολυμπιακό και Πανιώνιο η εικονιζόμενη Μιλίτσα Γιοβάνοβιτς . Στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια επίσης έχει παίξει με τα χρώματα της ΦΕΑ η ποιντ γκαρντ Σνεζάνα Άλεκσιτς.

Το Μαυροβούνιο δεν ξέφυγε από τον κανόνα των...νατουραλιζέ και έχει ενισχυθεί σημαντικά. Διέθετε δύο, όμως είχε δικαίωμα να δηλώσει μόνο την μία και κατέληξε στην θηριώδη σέντερ της ισπανικής Σαραγόσα Αμερικανίδα Μαρκίσα Γκάτλινκ, πρώην παίκτρια των Σιάτλ Στορμ. Μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου είναι η μεγάλη «μάχη» για μια θέση. Οι άλλες δύο ομάδες θεωρούνται φαβορί, δύσκολα θα χάσουν μια θέση πρόκρισης και οι δύο πρώτοι αντίπαλοι θέλουν την νίκη στην πρεμιέρα.

Το μεγάλο όνομα του Β' ομίλου του Eurobasket, είναι η Σερβία. Στις 18 Ιουνίου στην Βαλένθια η γειτονική χώρα η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια εξαιρετική ομάδα. Η ομάδα της Σερβίας είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, η οποία τον περασμένο Φεβρουάριο στον όμιλο του Βελιγραδίου, εξασφάλισε την συμμετοχή της για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Θυμίζουμε ότι το 2016 στην Ολυμπιάδα του Ρίο είχε καταλάβει την τρίτη θέση.

Η ομάδα της πολύπειρης κόουτς Μαρίνας Μάλκοβιτς ,κόρης του Μπόζινταρ με τον οποίο στον πάγκο ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την Euroleague στο Παρίσι, θεωρείται φαβορί για μετάλλιο ακόμα και για την κατάκτηση της κορυφής. Να επαναλάβει δηλαδή τον θρίαμβο του 2015 όταν ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Στο προηγούμενο Eurobasket το 2019 είχε πάρει την τρίτη θέση. Η Σερβία περιλαμβάνει στις τάξεις της μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη όπου όλες αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού. Η κορυφαία Σόνια Πέτροβιτς-Βάσιτς της Τζιρόνα ,οι Μιλοβάνοβιτς-Μπρουκς και Γιοβάνοβιτς της Σοπρόν, η Τσβεντάκιτς, της Λιόν, η Ντάμποβιτς της Μονπελιέ. Η Νεβένα Γιοβάνοβιτς έμεινε τελικά εκτός, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό της. Ακόμη όμως κι αυτή η πολύ δυνατή εθνική ομάδα περιλαμβάνει στο ροστερ της νατουραλιζέ παίκτρια, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.

Η γνώριμη μας Υβόν Άντερσον είναι μέλος της σερβικής ομάδας, η οποία πριν τρία χρόνια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι μόνη της και πρέπει όλοι να την προσέξουν. Έπειτα συνέχισε στην Τουρκία και τώρα αγωνίζεται στην Ιταλική Ρέγιερ Βενέτσια.

Στις 20 Ιουνίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία σε ένα παιχνίδι που ίσως να κρίνει πολλά, για την συνέχεια. Οι Ιταλίδες είναι παραδοσιακή δύναμη χωρίς ιδιαίτερες όμως διακρίσεις τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο γυναικών, σε αντίθεση με τις εθνικές ομάδες κορασίδων, νεανίδων και νέων που έχει τίτλους και ανεβαίνει πολλές φορές στο βάθρο τη Α' κατηγορίας.

Από αυτήν την παραγωγική διαδικασία προέρχεται το μεγαλύτερο όνομα της ομάδας η 25χρονη, Σεσίλια Ζανταλασίνι βασική παίκτρια της Φενέρμπαχτσε, την οποία ξεχωρίζει και η ίδια η διοργάνωση. Η Ιταλία σε σημαντικό βαθμό διαθέτει παίκτριες από τις δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας, την Σκίο που αγωνίζεται στην Euroleague και πλέον έχει προπονητή της τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο και την Ρέγιερ Βενέτσια στο Eurocup, ενώ παράλληλα να σημειωθεί ότι έχει ένα δυνατό πρωτάθλημα.

Είναι δυνατή στην περιφέρεια με παίκτριες όπως η Τζινίλι, η Σαντούτσι, η Παν και η Ρόμεο. Δεν φημίζεται για την δύναμη της στην θέση των ψηλών ούτε για τα μεγάλα ύψη. Την γραμμή αυτή απαρτίζουν, η Τζασμιν Κις και η Ντι Πρέτο Η ομάδα του Μάρκο Κρέσπι στη φάση των ομίλων ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με την Τσεχία όμως υστερούσε στην ισοβαθμία και έτσι ήρθε δεύτερη.

Είναι μια ομάδα που δεν τρομάζει την καλή ελληνική ομάδα, που μπορεί να εκμεταλλευτεί την ποιότητα της Φασούλα στην ρακέτα.

