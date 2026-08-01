Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, προχώρησε ο Βασίλης Χαρτώνας.

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία μεταγραφή, που θεωρείται επένδυση για το μέλλον. Το Σάββατο (01/08) ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Χαρτώνα, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031.

Ο 18χρονος γκαρντ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της «βασίλισσας», δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, ενώ αναφέρθηκε και στον Ντράγκαν Σάκοτα.

Όσα είπε ο Χαρτώνας

-Πόσο ικανοποιημένος είσαι με την εξέλιξη αυτή; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που εντάχθηκα στο δυναμικό της ΑΕΚ. Έρχομαι σε μία μεγάλη ομάδα, που θεωρώ, ότι θα μου δώσει την ευκαιρία να εξελιχθώ ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος. Γνώριζα, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεταγραφή έγινε τώρα… Όλα για κάποιο λόγο γίνονται στη ζωή. Ήρθε η στιγμή να φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ λοιπόν… Πώς να μην είμαι χαρούμενος γι’ αυτό;».

-Οι επιδόσεις σου κατά την «ακαδημαϊκή» σου πορεία είναι εντυπωσιακές. Πόσο θα σε βοηθήσει αυτό στη διαδικασία προσαρμογής σου στην ΑΕΚ; «Αυτό, που έχω να πω είναι, ότι πλέον ξεκινώ από το… μηδέν! Προφανώς, αντλώ δύναμη από τις επιδόσεις, που είχα εδώ και χρόνια στην Ακαδημία και στα Τμήματα Υποδομής ωστόσο, γνωρίζω καλά, ότι μπαίνω πλέον σ’ ένα διαφορετικό κόσμο. Έχω ν’ αντιμετωπίσω τεράστιες προκλήσεις. Έρχομαι σε μία ομάδα με ιστορία, που διεκδικεί διακρίσεις σ’ Ελλάδα και Ευρώπη. Θα έχω μπροστά μου καλύτερους και εμπειρότερους παίκτες. Θα είναι για εμένα μία πρωτόγνωρη δοκιμασία».

-Η γνώμη σου για τον Κόουτς Σάκοτα; «Είναι τιμή μου, που θα έχω για προπονητή, τον κύριο Σάκοτα. Δεν σας κρύβω, ότι τον παρακολουθούσα από πολύ μικρός, ειδικά από την εποχή, που η ΑΕΚ κατακτούσε το BCL, το 2018, στο ΟΑΚΑ. Ξαφνικά τώρα θα έχω την ευκαιρία να τον ζω καθημερινά. Είναι κάτι φοβερό… Ξέρω, ότι θα με βοηθήσει ώστε να βελτιωθώ. Όμως, αρκετά με τα λόγια, τώρα προέχει για εμένα η δουλειά…».