Εθνική Εφήβων: Που θα δείτε τη μάχη με τη Γερμανία που κρίνει εισιτήριο για το Παγκόσμιο U19
Με μια κυριαρχική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Εφήβων επικράτησε του Ισραήλ με 84-64 για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket U18, στο οποίο θα χτυπά το... κεφάλι με τον τρόπο που ήρθε η ήττα από την Ισπανία στα προημιτελικά.
Πάντως σήμερα η Ελλάδα έχει άλλη μια αποστολή. Στις 14:00 αντιμετωπίζει τη Γερμανία για να πάρει την 5η θέση που δίνει εισιτήριο για το Παγκόσμιο U19 που θα λάβει χώρα στην Τσεχία τη νέα χρονιά.
Το παιχνίδι δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube, κάτι που χρειάζεται συνδρομή. Για την Εθνική μας πρώτος σκόρερ του τουρνουά ο Χατζηλάμπρου με 17 πόντους ανά παιχνίδι.
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