H Εθνική Παίδων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λετονία, καθώς ηττήθηκε με 92-80 μένοντας εκτός των ημιτελικών του EuroBasket U16 και θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8.

Η Εθνική Παίδων ήταν ανταγωνιστική κόντρα στη Λετονία στο πλαίσιο του EuroBasket U16, όμως ηττήθηκε με 92-80 και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα αγωνιστεί μεθαύριο (14/8) με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8.

Να σημειωθεί ότι οι Λετονοί είχαν αποκλείσει τους Σέρβους με 40 πόντους δείχνοντας τη δυναμική τους, ενώ κόντρα στη «γαλανόλευκη» ξεχώρισε το δίδυμο των Μάρκο Γιάχοβικς και Μπέντζαμιν Μπερουέ που συνδυάστηκαν για 54 πόντους! Συγκεκριμένα, ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο δσεύτερος με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες.

Για την Εθνική ο Γιώργος Μοναμά πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ με τους Σπανό και Σπανούλη να ακολουθούν με 14 και 11 πόντους έκαστος.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Λετονία προηγήθηκε 12-8, όμως η Ελλάδα αντέδρασε και με τους Μοναμά και Αδαμόπουλο έφτασε μέχρι το +9 (23-32). Οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους 14-2 και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 45-42, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ανέβασαν τη διαφορά στο +10 (54-44). Η Εθνική, ωστόσο, παρέμεινε μέσα στο ματς, μειώνοντας σταδιακά μέχρι το 64-61.

Η Λετονία ξέφυγε ξανά στο 76-63, αλλά η Ελλάδα έκανε νέα μεγάλη προσπάθεια επιστροφής και έφτασε μέχρι το 82-80 λίγο πριν από το τέλος. Εκεί, όμως, ο Γιάχοβικς ανέλαβε δράση και με δύο συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 88-80, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελληνικές ελπίδες. Η Λετονία κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και με το 92-80 πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του EuroBasket U16.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 45-42, 67-61, 92-80

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 1, Μοναμά 21 (1), Σπανός 14, Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 11, Χριστοδούλου 4, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 7, Μπάρλος 9 (1), Σασλόγλου 3 (1), Ζέρβας