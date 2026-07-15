Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U20.

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα συνεχίσει την πορεία της στο EuroBasket U20, καθώς επικράτησε του Ισραήλ με 79-66 και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (16/7) τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Σερβία στη φάση των «8», διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό μέσα από την άμυνά της. Ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν ο παίκτης που έδωσε τις πρώτες επιθετικές λύσεις, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» στο προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι και τους οκτώ πόντους στην πρώτη περίοδο (10-18). Παρά τα γρήγορα φάουλ που φόρτωσαν τον νεαρό γκαρντ, η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο, περιορίζοντας σημαντικά τις δεύτερες επιθέσεις του Ισραήλ.

Οι αντίπαλοι αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να περάσουν προσωρινά μπροστά (32-31), όμως η Εθνική βρήκε άμεσα τις απαντήσεις. Τα μεγάλα σουτ του Ροζακέα και οι λύσεις του Ασημακόπουλου κοντά στο καλάθι έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα, η οποία πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 32-37.

Μετά την ανάπαυλα, η ελληνική ομάδα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Με πρωταγωνιστές τους Παγώνη και Ασημακόπουλο έχτισε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (48-59), ενώ κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να επιστρέψει στο παιχνίδι έβρισκε άμεση απάντηση. Ο Νικολαΐδης, ο Χαντζής και ο Πατρίκης έδωσαν πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια, διατηρώντας την Ελλάδα σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το φινάλε, όπου το τελικό 79-66 «σφράγισε» την πρόκριση στους «8».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Παπαδόπουλος στάθηκε στη συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες του από το πρώτο λεπτό, αλλά και στην αμυντική τους προσήλωση, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη νίκη. «Είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά στους οκτώ. Τα παιδιά μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένα και απόλυτα συγκεντρωμένα, ακολούθησαν το πλάνο μας και μέσα από την άμυνα βρήκαμε τον ρυθμό που θέλαμε. Βάλαμε και κάποια μεγάλα σουτ όταν χρειάστηκε, κάτι απαραίτητο σε παιχνίδια αυτού του επιπέδου. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για τον προημιτελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 32-37, 48-55, 66-79

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 10 (1), Ξανθόπουλος 2, Χαντζής 11 (2τρ. 10ρ.), Ροζακέας 8 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 4, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 9, Πατρίκης 22 (3), Παγώνης 11 (2)