Ελλάδα - Ισπανία 67-81: Δεύτερη ήττα και τώρα Ισραήλ
Τη δεύτερη ήττα στο Eurobasket U20 γνώρισε η Ελλάδα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία (67-81), και υπέπεσε στην τρίτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 1-2.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρότι ξεκίνησε... ορεξάτα την αναμέτρηση, έχοντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, (16-11, 10'), δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών στη συνέχεια και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ.
Καταστροφική ήταν η τρίτη περίοδος για την Ελλάδα, αφού δέχτηκε 33 πόντους, σκοράροντας μόλις 15 στην επίθεση. Από τους διεθνείς, ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χρήστος Γεώργας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους.
Αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» της διοργάνωσης θα είναι το Ισραήλ.
Τα δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας 1, Νικολαϊδης 5 (1), Ξανθόπουλος 8 (1), Χαντζής 6, Ροζακέας 6, Γεώργας 10 (1), Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5, Ασημακόπουλος 5, Πατρίκης 11 (1), Παγώνης 3 (1)
Spain
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|4
|Bruno Alocen
|17:38
|11
|4/11
|1/6
|3/5
|0/0
|3
|1
|4
|4
|2
|1
|2
|-
|3
|13
|5
|Alex Blanco *
|21:42
|8
|3/8
|2/5
|1/3
|1/2
|1
|4
|5
|4
|1
|1
|1
|1
|9
|12
|6
|Rafael Rodriguez
|09:21
|0
|0/4
|0/0
|0/4
|0/0
|-
|-
|-
|3
|1
|1
|-
|-
|-3
|-2
|8
|Max Gaspa
|18:02
|5
|0/6
|0/0
|0/6
|5/8
|-
|-
|-
|1
|4
|2
|1
|-
|5
|-4
|9
|Iker Garmendia
|19:04
|9
|3/10
|1/3
|2/7
|1/2
|2
|3
|5
|1
|4
|1
|1
|2
|8
|9
|10
|Jorge Carot *
|21:30
|9
|1/4
|1/3
|0/1
|7/7
|-
|4
|4
|-
|1
|1
|-
|1
|5
|10
|13
|Jorge Arias *
|17:34
|2
|0/3
|0/0
|0/3
|2/3
|1
|1
|2
|1
|-
|1
|-
|-
|17
|0
|14
|Adrian Torres *
|19:23
|12
|4/8
|4/5
|0/3
|4/5
|1
|3
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|5
|11
|15
|Raul Villar *
|21:09
|11
|4/8
|2/4
|2/4
|1/1
|1
|3
|4
|9
|2
|4
|3
|1
|15
|20
|16
|Andres Amon
|10:19
|2
|1/1
|1/1
|0/0
|0/0
|-
|2
|2
|-
|1
|1
|1
|-
|-5
|4
|17
|Didac Cebolla
|11:39
|5
|2/3
|1/2
|1/1
|0/0
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|-
|-
|1
|7
|18
|Michael Enabulele
|12:39
|7
|3/4
|3/4
|0/0
|1/2
|4
|3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|12
|Team / Coaches
|7
|4
|11
|-
|2
|-
|TOTAL
|200
|81
|25/70
|16/33
|9/37
|22/30
|21
|30
|51
|25
|19
|17
|9
|5
|-
* Starters
Coach: Carlos Marco Vinas
Assistants: Victor Perez, Jose Luis Pichel Martinez
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|EFF
|0
|Panagiotis Lefas
|12:09
|5
|2/7
|2/6
|0/1
|1/1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3
|Filippos Tsachtsiras
|10:50
|1
|0/1
|0/1
|0/0
|1/2
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|Apostolos Nikolaidis *
|19:40
|5
|1/5
|0/1
|1/4
|2/2
|1
|3
|1
|1
|3
|4
|6
|Giannos Xanthopoulos
|15:05
|8
|3/5
|2/3
|1/2
|1/2
|3
|1
|0
|0
|2
|7
|7
|Konstantinos Chantzis *
|18:45
|6
|3/6
|3/4
|0/2
|0/1
|3
|5
|1
|0
|1
|10
|11
|Anastasios Rozakeas *
|22:56
|6
|3/6
|3/4
|0/2
|0/0
|3
|2
|0
|1
|0
|9
|13
|Christos Georgas
|20:17
|10
|4/9
|3/6
|1/3
|1/1
|4
|2
|1
|0
|2
|10
|19
|Grigorios Prekas
|14:56
|2
|1/8
|1/6
|0/2
|0/0
|3
|0
|0
|0
|0
|-2
|23
|Ioannis Komnianidis
|15:19
|5
|2/5
|2/5
|0/0
|1/1
|1
|2
|2
|0
|1
|6
|41
|Ioannis Asimakopoulos
|10:56
|5
|2/3
|2/3
|0/0
|1/2
|0
|0
|3
|1
|2
|5
|99
|Andreas Patrikis *
|23:26
|11
|4/5
|3/4
|1/1
|2/2
|5
|0
|2
|1
|2
|16
|Panagiotis Pagonis *
|15:41
|3
|1/4
|0/1
|1/3
|0/0
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|67
|26/64
|21/44
|5/20
|10/14
|37
|17
|10
|6
|18
|-
Προπονητής: Konstantinos Papadopoulos
Βοηθοί: Aristeidis Kaloudis, Georgios Karamalegkos
* Βασική πεντάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.