Ελλάδα - Ισπανία 67-81: Δεύτερη ήττα και τώρα Ισραήλ

Ελλάδα - Ισπανία 67-81: Δεύτερη ήττα και τώρα Ισραήλ

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Η Ισπανία επικράτησε της Ελλάδας με 81-67 και έκανε το 3/3 στο Eurobasket U20.

Τη δεύτερη ήττα στο Eurobasket U20 γνώρισε η Ελλάδα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία (67-81), και υπέπεσε στην τρίτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 1-2.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρότι ξεκίνησε... ορεξάτα την αναμέτρηση, έχοντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, (16-11, 10'), δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών στη συνέχεια και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ.

Καταστροφική ήταν η τρίτη περίοδος για την Ελλάδα, αφού δέχτηκε 33 πόντους, σκοράροντας μόλις 15 στην επίθεση. Από τους διεθνείς, ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χρήστος Γεώργας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους.

Αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» της διοργάνωσης θα είναι το Ισραήλ.

 

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας 1, Νικολαϊδης 5 (1), Ξανθόπουλος 8 (1), Χαντζής 6, Ροζακέας 6, Γεώργας 10 (1), Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5, Ασημακόπουλος 5, Πατρίκης 11 (1), Παγώνης 3 (1)

Spain

#PlayersMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
4Bruno Alocen17:38114/111/63/50/03144212-313
5Alex Blanco *21:4283/82/51/31/214541111912
6Rafael Rodriguez09:2100/40/00/40/0---311---3-2
8Max Gaspa18:0250/60/00/65/8---1421-5-4
9Iker Garmendia19:0493/101/32/71/22351411289
10Jorge Carot *21:3091/41/30/17/7-44-11-1510
13Jorge Arias *17:3420/30/00/32/31121-1--170
14Adrian Torres *19:23124/84/50/34/5134-1---511
15Raul Villar *21:09114/82/42/41/1134924311520
16Andres Amon10:1921/11/10/00/0-22-111--54
17Didac Cebolla11:3952/31/21/10/0123222--17
18Michael Enabulele12:3973/43/40/01/2437-----1012
Team / Coaches7411-2-
TOTAL2008125/7016/339/3722/3021305125191795-

* Starters

Coach: Carlos Marco Vinas

Assistants: Victor Perez, Jose Luis Pichel Martinez

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTREBASTSTLBLKTOEFF
0Panagiotis Lefas12:0952/72/60/11/1100203
3Filippos Tsachtsiras10:5010/10/10/01/2300011
5Apostolos Nikolaidis *19:4051/50/11/42/2131134
6Giannos Xanthopoulos15:0583/52/31/21/2310027
7Konstantinos Chantzis *18:4563/63/40/20/13510110
11Anastasios Rozakeas *22:5663/63/40/20/0320109
13Christos Georgas20:17104/93/61/31/14210210
19Grigorios Prekas14:5621/81/60/20/030000-2
23Ioannis Komnianidis15:1952/52/50/01/1122016
41Ioannis Asimakopoulos10:5652/32/30/01/2003125
99Andreas Patrikis *23:26114/53/41/12/25021216
Panagiotis Pagonis *15:4131/40/11/30/0220040
ΣΥΝΟΛΟ200:006726/6421/445/2010/14371710618-

Προπονητής: Konstantinos Papadopoulos
Βοηθοί: Aristeidis Kaloudis, Georgios Karamalegkos

* Βασική πεντάδα

@Photo credits: Fiba
     

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