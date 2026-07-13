Η Ισπανία επικράτησε της Ελλάδας με 81-67 και έκανε το 3/3 στο Eurobasket U20.

Τη δεύτερη ήττα στο Eurobasket U20 γνώρισε η Ελλάδα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία (67-81), και υπέπεσε στην τρίτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 1-2.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρότι ξεκίνησε... ορεξάτα την αναμέτρηση, έχοντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, (16-11, 10'), δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών στη συνέχεια και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ.

Καταστροφική ήταν η τρίτη περίοδος για την Ελλάδα, αφού δέχτηκε 33 πόντους, σκοράροντας μόλις 15 στην επίθεση. Από τους διεθνείς, ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χρήστος Γεώργας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους.

Αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» της διοργάνωσης θα είναι το Ισραήλ.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας 1, Νικολαϊδης 5 (1), Ξανθόπουλος 8 (1), Χαντζής 6, Ροζακέας 6, Γεώργας 10 (1), Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5, Ασημακόπουλος 5, Πατρίκης 11 (1), Παγώνης 3 (1)

Spain # Players MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Bruno Alocen 17:38 11 4/11 1/6 3/5 0/0 3 1 4 4 2 1 2 - 3 13 5 Alex Blanco * 21:42 8 3/8 2/5 1/3 1/2 1 4 5 4 1 1 1 1 9 12 6 Rafael Rodriguez 09:21 0 0/4 0/0 0/4 0/0 - - - 3 1 1 - - -3 -2 8 Max Gaspa 18:02 5 0/6 0/0 0/6 5/8 - - - 1 4 2 1 - 5 -4 9 Iker Garmendia 19:04 9 3/10 1/3 2/7 1/2 2 3 5 1 4 1 1 2 8 9 10 Jorge Carot * 21:30 9 1/4 1/3 0/1 7/7 - 4 4 - 1 1 - 1 5 10 13 Jorge Arias * 17:34 2 0/3 0/0 0/3 2/3 1 1 2 1 - 1 - - 17 0 14 Adrian Torres * 19:23 12 4/8 4/5 0/3 4/5 1 3 4 - 1 - - - 5 11 15 Raul Villar * 21:09 11 4/8 2/4 2/4 1/1 1 3 4 9 2 4 3 1 15 20 16 Andres Amon 10:19 2 1/1 1/1 0/0 0/0 - 2 2 - 1 1 1 - -5 4 17 Didac Cebolla 11:39 5 2/3 1/2 1/1 0/0 1 2 3 2 2 2 - - 1 7 18 Michael Enabulele 12:39 7 3/4 3/4 0/0 1/2 4 3 7 - - - - - 10 12 Team / Coaches 7 4 11 - 2 - TOTAL 200 81 25/70 16/33 9/37 22/30 21 30 51 25 19 17 9 5 - * Starters Coach: Carlos Marco Vinas Assistants: Victor Perez, Jose Luis Pichel Martinez

# Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST STL BLK TO EFF 0 Panagiotis Lefas 12:09 5 2/7 2/6 0/1 1/1 1 0 0 2 0 3 3 Filippos Tsachtsiras 10:50 1 0/1 0/1 0/0 1/2 3 0 0 0 1 1 5 Apostolos Nikolaidis * 19:40 5 1/5 0/1 1/4 2/2 1 3 1 1 3 4 6 Giannos Xanthopoulos 15:05 8 3/5 2/3 1/2 1/2 3 1 0 0 2 7 7 Konstantinos Chantzis * 18:45 6 3/6 3/4 0/2 0/1 3 5 1 0 1 10 11 Anastasios Rozakeas * 22:56 6 3/6 3/4 0/2 0/0 3 2 0 1 0 9 13 Christos Georgas 20:17 10 4/9 3/6 1/3 1/1 4 2 1 0 2 10 19 Grigorios Prekas 14:56 2 1/8 1/6 0/2 0/0 3 0 0 0 0 -2 23 Ioannis Komnianidis 15:19 5 2/5 2/5 0/0 1/1 1 2 2 0 1 6 41 Ioannis Asimakopoulos 10:56 5 2/3 2/3 0/0 1/2 0 0 3 1 2 5 99 Andreas Patrikis * 23:26 11 4/5 3/4 1/1 2/2 5 0 2 1 2 16 Panagiotis Pagonis * 15:41 3 1/4 0/1 1/3 0/0 2 2 0 0 4 0 ΣΥΝΟΛΟ 200:00 67 26/64 21/44 5/20 10/14 37 17 10 6 18 -

Προπονητής: Konstantinos Papadopoulos

Βοηθοί: Aristeidis Kaloudis, Georgios Karamalegkos