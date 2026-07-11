Η Εθνική Νέων Γυναικών κατάφερε να επιστρέψει στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20 (B’ Κατ.)μετά την νίκη της με 78-59 επί του Μαυροβουνίου

Πολύ σημαντική νίκη για την ψυχωμένη Εθνική Νέων Γυναικών. Η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20 (B’ Κατ.), μετά την επικράτηση με 78-59 επί του Μαυροβουνίου στη διοργάνωση που πραγματοποιείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Στόχος της ομάδας ήταν να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία και παρόλο που παρουσιάστηκαν προβλήματα τραυματισμών, οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη έδειξαν χαρακτήρα κερδίζοντας την άνοδο που τόσο πολύ ήθελαν. Πέρασαν στον τελικό και πάνε και για την πρώτη θέση.

Δυο τρίποντα από τη Γιαπιτζόγλου έφεραν τη διαφορά στο +14 (45-31, 23’), με τη Λιανούδη να διαμορφώνει το 55-39 (26’). Η Στολίγκα με τρίποντο έκανε το 60-39 (27’30’’) και η Ελλάδα κράτησε άνετα τη διαφορά μέχρι το τέλος.

Πρώτη σκόρερ η Στολίγκα με 17 πόντους και 5 τρίποντα, ενώ στους 16 σταμάτησε η Λιανούδη. Στο δεύτερο ημίχρονο πάτησε γκάζι η Εθνική και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω της.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 37-29, 65-43, 78-59

Ελλάδα (Δρακάκη): Μάγκλαρη, Στολίγκα 17(5), Χατήρα 12(1), Γιαπιτζόγλου 6(2), Πατσιατζή, Τσινασλανίδου 2, Κυριακούδη 2, Μπαλτζή, Λιανούδη 16, Χωλοπούλου 11(3), Σύρπα 12