Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Άνοιξε λογαριασμό η Εθνική στο Eurobasket U20
Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U20 στο Στόζιτσε σημείωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς επικράτησε του Βελγίου με 84-69. Μετά την ήττα από την Κροατία η ομάδα του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατάφερε να βγάλει αντίδραση έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
Καλύτερος για την ελληνική ομαδα ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης ο οποίος είχε 18 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές και 6 ριμπάουντ. Ο Νικολαΐδης ακολούθησε με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χαντζής έχοντας 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.
Αύριο Δευτέρα (13/7, 19.00) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69
|GREECE
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|99 P. PAGONIS *
|22:43
|18
|5/7
|2/3
|2/2
|70.0%
|2
|4
|6
|1
|3
|1
|1
|4
|0
|4
|21
|5 A. NIKOLAIDIS *
|29:41
|15
|1/2
|3/8
|4/5
|40.0%
|0
|3
|3
|5
|3
|2
|0
|3
|0
|18
|15
|7 K. CHANTZIS *
|27:29
|10
|1/5
|1/3
|5/5
|25.0%
|2
|8
|10
|3
|3
|3
|0
|3
|0
|19
|17
|41 A. PATRIKIS *
|23:44
|10
|4/7
|0/3
|2/2
|40.0%
|0
|4
|4
|2
|1
|2
|1
|3
|0
|13
|12
|11 A. ROZAKEAS *
|25:18
|5
|1/2
|1/3
|0/0
|40.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|0
|-2
|2
|BENCH
|6 G. XANTHOPOULOS
|12:41
|6
|3/3
|0/0
|0/0
|100%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|7
|8
|0 P. LEFAS
|08:26
|5
|2/3
|0/1
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|19 I. KOMNIANIDIS
|15:50
|5
|1/3
|1/1
|0/0
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|8
|13 C. GEORGAS
|13:14
|4
|2/2
|0/2
|0/0
|50.0%
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|9
|7
|23 I. ASIMAKOPOULOS
|13:07
|4
|2/4
|0/1
|0/0
|40.0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|7
|17 G. PREKAS
|07:48
|2
|0/1
|0/1
|2/2
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|7
|0
|3 F. TSACHTSIRAS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|84
|22/39
|8/26
|16/18
|46.2%
|8
|30
|38
|17
|17
|15
|5
|23
|0
|-
|102
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