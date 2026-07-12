Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Άνοιξε λογαριασμό η Εθνική στο Eurobasket U20

Γιώργος Κούβαρης
Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Άνοιξε λογαριασμό η Εθνική στο Eurobasket U20

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Η Εθνική U20 επικράτησε εύκολα του Βελγίου στο δεύτερο παιχνίδι της για το Eurobasket της Σλοβενίας με 84-69.

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U20 στο Στόζιτσε σημείωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς επικράτησε του Βελγίου με 84-69. Μετά την ήττα από την Κροατία η ομάδα του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατάφερε να βγάλει αντίδραση έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.

Καλύτερος για την ελληνική ομαδα ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης ο οποίος είχε 18 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές και 6 ριμπάουντ. Ο Νικολαΐδης ακολούθησε με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χαντζής έχοντας 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Αύριο Δευτέρα (13/7, 19.00) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69

GREECE
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFO+/-IDX
STARTERS
99 P. PAGONIS *22:43185/72/32/270.0%246131140421
5 A. NIKOLAIDIS *29:41151/23/84/540.0%0335320301815
7 K. CHANTZIS *27:29101/51/35/525.0%28103330301917
41 A. PATRIKIS *23:44104/70/32/240.0%0442121301312
11 A. ROZAKEAS *25:1851/21/30/040.0%011120030-22
BENCH
6 G. XANTHOPOULOS12:4163/30/00/0100%11202022078
0 P. LEFAS08:2652/30/11/250.0%11200000014
19 I. KOMNIANIDIS15:5051/31/10/050.0%01123002008
13 C. GEORGAS13:1442/20/20/050.0%11221201097
23 I. ASIMAKOPOULOS13:0742/40/10/040.0%033101120-17
17 G. PREKAS07:4820/10/12/20.0%00001100070
3 F. TSACHTSIRAS00:0000/00/00/0-00000000000
TEAM TOTALS8422/398/2616/1846.2%830381717155230-102
     

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