Η Εθνική U20 επικράτησε εύκολα του Βελγίου στο δεύτερο παιχνίδι της για το Eurobasket της Σλοβενίας με 84-69.

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U20 στο Στόζιτσε σημείωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς επικράτησε του Βελγίου με 84-69. Μετά την ήττα από την Κροατία η ομάδα του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατάφερε να βγάλει αντίδραση έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.

Καλύτερος για την ελληνική ομαδα ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης ο οποίος είχε 18 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές και 6 ριμπάουντ. Ο Νικολαΐδης ακολούθησε με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χαντζής έχοντας 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Αύριο Δευτέρα (13/7, 19.00) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69