Γαλλία: Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Φρανσίσκο, Φουρνιέ
Σε λίγες εβδομάδες θα είναι αντίπαλοι στα ντέρμπι των «αιωνίων». Όμως για τις επόμενες ημέρες θα είναι (και πάλι) συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.
Ο λόγος για τους Σιλβέιν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού και Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, οι οποίοι τέθηκαν στην διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού ενόψει των δύο παιχνιδιών για την Β΄ φάση των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ απέναντι στην Σλοβενία εντός έδρας και δη στο Παρίσι (27/08) και την Σουηδία εκτός (30/08).
Νωρίτερα η εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει να δώσει και δύο φιλικά ματς με αντίπαλο τη Σερβία σε Βελιγράδι (20/08, 21:30) και Ορλεάνη (23/08, 19:00). Φυσικά εκείνος που ξεχωρίζει με την παρουσία του δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
Η προετοιμασία των «τρικολόρ» ξεκίνησε ουσιαστικά από την Κυριακή δίνοντας το πρώτο ραντεβού στην Ορλεάνη και με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει καλέσει τους Αγιαγί, Μπουτέιγ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χόαρντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Πονς, Ρεινόντ, Στράζελ, Τάρπεϊ και Γουεμπανιάμα.
Réunis 🫡🇫🇷— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 16, 2026
Les Bleus sont arrivés à Orléans pour débuter la préparation des deux premiers matchs (27 août à Paris et 30 août à Stockholm) du deuxième tour de qualification à la Coupe du Monde 2027.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/mTRvcf8wSI
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