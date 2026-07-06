Η Εθνική Νέων Γυναικών έκανε το 2/2 στo Eurobasket U20 (Β΄Κατηγορίας) που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας επικρατώντας με 68-62 της Ιρλανδίας.

Μεγάλη νίκη για την Εθνική Νέων Γυναικών, κόντρα στην Ιρλανδία με 68-62, κάνοντας το 2/2 στο Eurobasket U20 (Β΄κατηγορίας).

Τα κορίτσια της Φρόσω Δρακάκη μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν την πίεση των αντιπάλων τους και να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση.

Η Λυδία Χατήρα με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν από τις πολυτιμότερες, μαζί με τη Χωλοπούλου που... άγγιξε το triple-double, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε και η Στολίγκα, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο, τελειώνοντας το ματς με 11 πόντους.

Στο άλλο παιχνίδι του Α’Ομίλου το Αζερμπαϊτζάν νίκησε με 88-60 την Αλβανία.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 31-27, 45-49, 68-62

Βαθμολογία

Ελλάδα 4 Ιρλανδία 3 Αζερμπαϊτζάν 3 Αλβανια 2

Διαιτητές: Φροσολίνι (Ιταλία), Μάρτσις (Ρουμανία), Μπάλγκοριτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Δεκάλεπτα: 16-13, 31-27, 45-49, 68-62

Ελλάδα (Δρακάκη): Στολίγκα 11(3), Χατήρα 13(1), Γιαπιτζόγλου 9(1), Πατσιατζή 6, Τσινασλανίδου, Κυριακούδη 4, Λιανούδη 6, Χωλοπούλου 13(2), Σύρπα 6.