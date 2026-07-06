Ελλάδα - Ιρλανδία 68-64: Μεγάλη νίκη και 2/2!
Μεγάλη νίκη για την Εθνική Νέων Γυναικών, κόντρα στην Ιρλανδία με 68-62, κάνοντας το 2/2 στο Eurobasket U20 (Β΄κατηγορίας).
Τα κορίτσια της Φρόσω Δρακάκη μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν την πίεση των αντιπάλων τους και να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση.
Η Λυδία Χατήρα με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν από τις πολυτιμότερες, μαζί με τη Χωλοπούλου που... άγγιξε το triple-double, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε και η Στολίγκα, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο, τελειώνοντας το ματς με 11 πόντους.
Στο άλλο παιχνίδι του Α’Ομίλου το Αζερμπαϊτζάν νίκησε με 88-60 την Αλβανία.
Τα δεκάλεπτα: 16-13, 31-27, 45-49, 68-62
Βαθμολογία
- Ελλάδα 4
- Ιρλανδία 3
- Αζερμπαϊτζάν 3
- Αλβανια 2
Διαιτητές: Φροσολίνι (Ιταλία), Μάρτσις (Ρουμανία), Μπάλγκοριτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
Δεκάλεπτα: 16-13, 31-27, 45-49, 68-62
Ελλάδα (Δρακάκη): Στολίγκα 11(3), Χατήρα 13(1), Γιαπιτζόγλου 9(1), Πατσιατζή 6, Τσινασλανίδου, Κυριακούδη 4, Λιανούδη 6, Χωλοπούλου 13(2), Σύρπα 6.
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