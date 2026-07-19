Η Εθνική Νέων κέρδισε με 73-56 την Τουρκία και κατέκτησε την 5η θέση στο EuroBasket U20.

Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U20 που ολοκληρώνεται σήμερα (19/7) στην Στόζιτσε Αρένα στην Σλοβενία.

Η Εθνική Νέων Ανδρών, χωρίς τον τραυματία Ανδρέα Πατρίκη, μπήκε στο παιχνίδι καλύτερα με τον Ξανθόπουλο σε πρώτο ρόλο επιθετικά και συνεισφορά από όλους τους παίκτες που πάτησαν παρκέ με την Τουρκία να φέρνει το παιχνίδια στα ίσια με τον Ομέρ Κουτλουάι με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (15-15). Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καλύτερο για την ελληνική ομάδα που σταδιακά αύξησε την διαφορά γιανα φτάσει στο +11 (21-32, 15’10’’) και στο +15 (25-40) με το οποίο έκλεισε το πρώτο μισό της αναμέτρησης με συνεχόμενους πόντους από τον Ασημακόπουλο.

Ο Ροζακέας με την έναρξη της τρίτης περιόδου ευστόχησε από τα 6.75μ. (25-43, 20’45’’) και ο Νικολαϊδης έγραψε το 37-54 λίγο πριν στο τέλος της. Χαντζής και Νικολαϊδης ευστόχησαν από τα 6.75μ. για το 42-60 (31′). Ο Ομέρ Κουτλουάι πήρε προσπάθειες και βοήθησε την Τουρκία να πλησιάσει (53-64, 35’15”). Ο Ασημακόπουλος σταμάτησε το σερί των Τούρκων (53-66, 36’30”) και ο Παγώνης ακολούθησε (53-67 στο 37′, 55-72 στο 38′) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με 73-56.

Διαιτητές: Χοροζόβ (Βουλγαρία), Ματέγιεκ (Τσεχία), Ζούπαντσιτς (Σλοβενία)

Δεκάλεπτα: 15-15, 25-40, 39-54, 56-73

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 9 (1), Ξανθόπουλος 23 (2), Χαντζής 5 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 12, Παγώνης 14 (2τρ, 11ρ., 6 α)

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

19/7

Θέσεις 1-2: 20.00 Σλοβενία-Σερβία

Θέσεις 3-4: 17.30 Γαλλία-Ισπανία

Θέσεις 5-6: Τουρκία-Ελλάδα 56-73

Θέσεις 7-8: 18.30 Κροατία-Γερμανία

Θέσεις 9-10: 16.00 Λιθουανία-Ισραήλ

Θέσεις 11-12: 13.30 Πολωία-Λετονία

Θέσεις 13-14: Τσεχία-Ιταλία

Θέσεις 15-16: Βέλγιο-Ρουμανία 86-77