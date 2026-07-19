Παπαδόπουλος: «Δεν πήραμε μετάλλιο αλλά δείξαμε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα οι τελευταίες επιτυχίες»

Δείτε τι είπε ο προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών μετά τη νίκη επί της Τουρκίας και την κατάκτηση της 5ης θέσης στο Eurobasket U20.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Νέων Ανδρών, αναφέρθηκε στην επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την κατάκτηση της 5ης θέσης στο Eurobasket U20 της Σλοβενίας.

«Τα παιδιά το ήθελαν περισσότερο και νομίζω ότι το έδειξαν στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να μην πήραμε μετάλλιο, αλλά δεν είναι αμελητέο το ότι βρισκόμαστε στην πεντάδα και δείχνει αν μη τι άλλο μια σταθερότητα που υπάρχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ότι δεν είναι πυροτέχνημα κάποιες επιτυχίες και ότι γίνεται δουλειά» είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος και συνέχισε:

«Η ομάδα βγάζει πάντα ενέργεια και πάθος και πως τα αποκτά σταδιακά και μια αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να παίξουμε σε γρήγορο ρυθμό στην επίθεση με αυτοματισμούς. Είναι κάτι που το βγάζουμε κάθε χρόνο στις εθνικές ομάδες και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

Επιπλέον ο Κώστας Παπαδόπουλος, ανέφερε: «Είναι πολύ βασικό για μένα και είμαι περήφανος γι’ αυτό ότι τα παιδιά είχαν την σωστή νοοτροπία. Μας συνεχάρηκαν όλοι και στο ξενοδοχείο και στο τουρνουά για την συμπεριφορά τους και την νοοτροπία τους, η οποία φτάνει ως το παρκέ: Δεν τα παρατάνε, παίζει ο ένας για τον άλλον» ενώ αναφέρθηκε στην απουσία του Ανδρέα Πατρίκη: «Μας έλειψε σίγουρα ο Πατρίκης, αλλά τα παιδιά έπαιξαν και γι’ αυτόν. Έδωσαν τα πάντα και γι’ αυτόν και είναι ένα ακόμη δείγμα του τι σημαίνει ομάδα».

Και κατέληξε: «Κλείνει ευχάριστα ένα ακόμη τουρνουά και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο «συγχαρητήρια» στα παιδιά, γιατί από την αρχή πίστεψαν στην ομάδα, έγιναν ομάδα παντού και ως ομάδα έβγαλαν το καλύτερο στο γήπεδο. Θα ήθελα να πω επίσης κι ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στο προπονητικό επιτελείο, οι οποίοι ήταν άκρως επαγγελματίες σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας και στο Ευρωμπάσκετ, όπως και σε όλο το επιτελείο γενικότερα!”»