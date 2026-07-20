Στην ανανεωμένη λίστα της FIBA για την παγκόσμια κατάταξη, η Εθνική μας ομάδα, βρίσκεται στη 13η θέση.

Η Εθνική μας ομάδα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket, θέλει να πάρει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Οι δύο ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία «πόνεσαν» την Ελλάδα, ωστόσο μέσω της δεύτερης φάσης των προκριματικών, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Τη Δευτέρα (20/07), η FIBA ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων. Η «γαλανόλευκη» παρέμεινε εκτός δεκάδας και συγκεκριμένα έπεσε και μία θέση, καθώς πλέον βρίσκεται στη 13η. Στην κορυφή του κόσμου είναι οι ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Σερβία.

Η πρώτη δεκάδα στην κατάταξη της FIBA

ΗΠΑ Γερμανία Σερβία Γαλλία Καναδάς Ισπανία Αυστραλία Αργεντινή Βραζιλία Λιθουανία