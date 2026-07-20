FIBA: Η νέα θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη
Η Εθνική μας ομάδα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket, θέλει να πάρει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Οι δύο ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία «πόνεσαν» την Ελλάδα, ωστόσο μέσω της δεύτερης φάσης των προκριματικών, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Τη Δευτέρα (20/07), η FIBA ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων. Η «γαλανόλευκη» παρέμεινε εκτός δεκάδας και συγκεκριμένα έπεσε και μία θέση, καθώς πλέον βρίσκεται στη 13η. Στην κορυφή του κόσμου είναι οι ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Σερβία.
Η πρώτη δεκάδα στην κατάταξη της FIBA
- ΗΠΑ
- Γερμανία
- Σερβία
- Γαλλία
- Καναδάς
- Ισπανία
- Αυστραλία
- Αργεντινή
- Βραζιλία
- Λιθουανία
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) July 20, 2026
USA 🇺🇸, Germany 🇩🇪, Serbia 🇷🇸, France 🇫🇷 and Canada 🇨🇦 retain their Top 5 spots in the latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/MTcVN1SkOX pic.twitter.com/oMObEZE0vM
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