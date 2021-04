Επίσημο: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Hall Of Fame της FIBA! (pic)

Ο «Δράκος» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και επί σειρά ετών αρχηγός και προπονητής της Εθνικής ομάδας περνάει στην «αιωνιότητα» της FIBA.

Ανακοινώθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδίας μπάσκετ η ένταξή του στο Hall Of Fame, με την τάξη του 2021. Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα γίνει ο τρίτος Έλληνας που θα γίνει μέλος του Hall Of Fame, κάτι που έχει ήδη γίνει με τον Νίκο Γκάλη το 2007 και τον Παναγιώτη Φασούλα το 2016.

Μαζί του ανακοινώθηκε και η ένταξη του Έτορε Μεσίνα, ενώ ξεχωρίζει και ο κόουτς της Dream Team, Τσακ Ντέιλι. Η τάξη του 2021, θα μπει στο Hall of Fame μαζί με αυτή του 2020, που είχε αναβληθεί εξαιτίας του κορονοϊού. Η τελετή θα γίνει στις 18 Ιουνίου, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρξουν παίκτες από την Κίνα, την Γερμανία, την Σενεγάλη και την Σλοβακία.

Τα λόγια είναι περιττά όταν μιλάμε για την πλούσια καριέρα του Παναγιώτη Γιαννάκη και όσα έχει προσφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οδήγησε την Εθνική ομάδα στο χρυσό μετάλλιο του 1987, ενώ βοήθησε η ομάδα να πάει μέχρι τον Τελικό του 1989 και έκανε εμφάνιση και το 1996, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Είναι ο πρώτος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό ως παίκτης (1987) και ως προπονητής (2005), ενώ τελείωσε την καριέρα του με 351 συμμετοχές, αριθμός ρεκόρ. Παράλληλα, ήταν προπονητής της Εθνικής μας ομάδας το 2006, όταν κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οι επιτυχίες του σε Εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό είναι απίστευτες και δίκαια θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει δει ποτέ η χώρα μας.

Παίκτες:

Mathieu Faye (Senegal)

Hana Horakova (Czech Republic)

Stanislav Kropilak (Slovakia)

Oscar Moglia (Uruguay - posthumously)

Detlef Schrempf (Germany)

Penka Stoyanova (Bulgaria - posthumously)

Sergey Tarakanov (Russia)

Panagiotis Giannakis (Greece)

Haixia Zheng (China)

Προπονητές:

Chuck Daly (USA - posthumously)

Tom Maher (Australia)

Ettore Messina (Italy)

