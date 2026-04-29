Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00, που γνωρίζουν όλο το παρασκήνιο για τις ομάδες της Superleague λίγο πριν την έναρξη της 3ης αγωνιστικής των playoffs του πρωταθλήματος. Αργότερα, στις 16:15 δείτε όλο το ρεπορτάζ από τα χθεσινά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Gazz Floor by Novibet και στις 18:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η αθλητική δράση ξεκινάει στις 19:05 (Cosmote Sport 8) με την Αλ Τααβόν να υποδέχεται την Αλ Ίτιχαντ, ενώ στις 21:00 (Cosmote Sport 3) η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα φιλοξένησει στην έδρα της την Αλ Αχλί. Την ίδια ώρα (ΕΡΤ2) ο ΠΑΟΚ ταξιδέυει στην Χώρα των Βάσκων για να αναμετρηθεί με την Μπιλμπάο, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup.

Ακόμη, στις 21:45 (Nova Sports Prime) η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Euroleague, ενώ στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 1) η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί στο Μετροπολιτάνο την Άρσεναλ στο πλαίσιο των ημιτελικών του Champions League.

