Basketaki Salonica: Ανασκόπηση εβδομάδας

Μια πολύ σημαντική εβδομάδα ολοκληρώθηκε για το Basketaki Salonica καθώς τρεις ομάδες είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Στην Evolution League που προηγείται χρονικά καθώς ο αγώνας έγινε στις 27/4, οι Basketόσαυροι αντιμετώπισαν τους Strogguloi σε μια διασταύρωση εμπειρίας (πολλά χρόνια στο Basketaki Salonica οι πρώτοι) με ενθουσιασμού (νέοι στο πρωτάθλημα οι δεύτεροι). Οι "σαύρες" με το "boost" της κατάκτησης της καλοκαιρινής Development League μπήκαν στο παρκέ με ένα μικρό προβάδισμα, με τους Στρογγυλούς όμως να δείχνουν ότι είναι δεμένη ομάδα με αρχές και να κάνουν τη ζωή του αντιπάλου δύσκολη στο πρώτο μέρος. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως η "καρδιά" του πρωταθλητή μίλησε και έτσι οι Basketόσαυροι πήραν μια καλή διαφορά ασφαλείας, που την διατήρησαν μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών. Έτσι, πανηγύρισαν τον δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση και έβαλαν γερά θεμέλια για να θεωρηθούν στο μέλλον μια από τις βαριές φανέλες του πρωταθλήματος.

Σειρά είχαν οι ημιτελικοί της Master League, που έγιναν στις 28/4. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Fioretsina και Legends, με τους πρώτους να επανέρχονται σε τελικό μετά την τρομερή παρουσία τους στην Master League της σεζόν 2022/23 όπου είχαν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Στα του αγώνα οι δύο ομάδες ήταν διαρκώς κοντά, με το ματς να είναι θρίλερ στο μεγαλύτερο διάστημα του. Με όπλο την αθλητικότητα τους και την πολύ καλή χημεία τους οι "πορτοκαλί" βρήκαν τα μεγάλα σουτ και "κλείδωσαν" θέση για τον μεγάλο τελικό της Master League, όπου θα βρουν μπροστά τους τούς δυναμικούς Street b, που πήραν την ρεβάνς για τον αποκλεισμό από το Κύπελλο από τους D&G Greenworks με τη νίκη τους με 82-100. Οι "Ελίτ των δρόμων" πήραν από την αρχή μια καλή διαφορά από τον αντίπαλο και με την πάροδο του χρόνου μεγάλωσαν τη διαφορά τους, για να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό του Basketaki Salonica, πιστοποιόντας έτσι την εξαιρετικά συνεπή χρόνια τους στο πρωτάθλημα.

Την ίδια μέρα είχαμε και τον απολαυστικό τελικό της Development, με τους Phoenix να αντιμετωπίζουν τους Cartel σε έναν τελικό με καλούς φίλους. Οι δύο ομάδες είχαν τα διαστήματα τους στον τελικό, με τις διάφορες να είναι κοντινές και το ενδιαφέρον αμείωτο. Η παράταση ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα βάση εικόνας και για τους δύο και έτσι ο νικητής θα παιζόταν σε μια "ζαριά". Εκεί, οι Phoenix στάθηκαν πιο τυχεροί και εύστοχοι και σήκωσαν για πρώτη φορά το τρόπαιο του πρωταθλητή, δικαιωμένοι έτσι για τις πολύ καλές επιλογές που έκαναν στην εύρεση των κατάλληλων υλικών για την ομάδα.

Τελευταία χρονικά ήταν η αναμέτρηση των Golden Rail Warriors με τους Jazz για τον θεσμό της Development League 2, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για τη κούπα του πρωταθλητή. Οι δεύτεροι έχοντας βρεθεί σε δύο τελικούς την περασμένη σεζόν (σε Evolution και Development) ήθελαν να γευτούν για πρώτη φορά τη χαρά της νίκης, έχοντας απέναντι τους μια ομάδα που είχε χάσει μόλις δύο φορές στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Jazz πήραν ένα διψήφιο προβάδισμα και στη συνέχεια του αγώνα έλεγξαν τον ρυθμό, για να πάρουν τελικώς τη μεγάλη νίκη με 62-67. Έτσι, η τρίτη φορά ήταν και η φαρμακερή για την ομάδα, που στο τέλος πανηγύρισε με όλη της την καρδιά τον τίτλο.



