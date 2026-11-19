Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έκανε καταπληκτική εμφάνιση στη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα της 4ης αγωνιστικής του BCL.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από την... κόλαση του -25, στον... παράδεισο της νίκης κόντρα στη Σομπατέλι (90-89) και σημείωσε την τρίτη της νίκη στο φετινό BCL. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν γι΄ ακόμη μια φορά ηγετικός για την Ένωση, καταγράφοντας 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ παράλληλα συγκέντρωσε 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Ως εκ τούτου, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης μαζί με τους Ρίκι ΜακΓκιλ (Τσιμπόνα), Τσιμέζι Μέτου (Γαλατάσαραϊ), Μίκαελ Ααλτο (Σαλόν Βιλπας) και Τζέι Τι Θορ (Ρετζιάνα).