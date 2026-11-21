Δείτε τη βαθμολογία της GBL μετά το τέλος των ματς του Σαββάτου.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε του Άρη στο Παλατάκι και παρέμεινε αήττητος στην GBL μετά τη νίκη του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Στο 8-0 η ομάδα του Τρινκιέρι. Η ΑΕΚ που παρατάχθηκε με 9 παίκτες κόντρα στον Ηρακλή, πήρε ένα τεράστιο διπλό στο Ιβανώφειο στην παράταση με κορυφαίο τον ηγέτη Μπάρτλεϊ για να πάει στο 3-5. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 7-1, αφού δεν είχε κανένα πρόβλημα να υποτάξει το Μαρούσι.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 21 Νοεμβρίου



Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64

Δόξα Λευκάδας ELABET – Περιστέρι 83-87

Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Κυριακή 22 Νοεμβρίου



Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 13:00

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 15:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 8-0

2. Άρης 6-2

3. Παναθηναϊκός 7-1

4. Περιστέρι 5-3

5.Κολοσσός Ρόδου 4-4

6.ΑΕΚ 3-5

7.Ηρακλής 3-5

8. Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5

9.Ολυμπιακός 6-1

10.Καρδίτσα 4-3

11. Μαρούσι 2-6

12. Μύκονος 1-6

13. Βίκος Ιωαννίνων 1-6

14. Προμηθέας Πάτρας 1-7

Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με -2

Επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκέμβριου



ΠΑΟΚ – Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 17:00

Μαρούσι – Ηρακλής 17:00

Περιστέρι – Καρδίτσα 17:00

Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 17:30

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου



Μύκονος – Παναθηναϊκός 15:00

Δόξα Λευκάδας ELABET – Ολυμπιακός 17:30