GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ
Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε του Άρη στο Παλατάκι και παρέμεινε αήττητος στην GBL μετά τη νίκη του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Στο 8-0 η ομάδα του Τρινκιέρι. Η ΑΕΚ που παρατάχθηκε με 9 παίκτες κόντρα στον Ηρακλή, πήρε ένα τεράστιο διπλό στο Ιβανώφειο στην παράταση με κορυφαίο τον ηγέτη Μπάρτλεϊ για να πάει στο 3-5. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 7-1, αφού δεν είχε κανένα πρόβλημα να υποτάξει το Μαρούσι.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87
Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64
Δόξα Λευκάδας ELABET – Περιστέρι 83-87
Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72
ΠΑΟΚ – Άρης 99-77
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 13:00
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 15:00
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 8-0
2. Άρης 6-2
3. Παναθηναϊκός 7-1
4. Περιστέρι 5-3
5.Κολοσσός Ρόδου 4-4
6.ΑΕΚ 3-5
7.Ηρακλής 3-5
8. Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5
9.Ολυμπιακός 6-1
10.Καρδίτσα 4-3
11. Μαρούσι 2-6
12. Μύκονος 1-6
13. Βίκος Ιωαννίνων 1-6
14. Προμηθέας Πάτρας 1-7
Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει με -2
Επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκέμβριου
ΠΑΟΚ – Προμηθέας 16:00
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 17:00
Μαρούσι – Ηρακλής 17:00
Περιστέρι – Καρδίτσα 17:00
Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 17:30
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Μύκονος – Παναθηναϊκός 15:00
Δόξα Λευκάδας ELABET – Ολυμπιακός 17:30
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.