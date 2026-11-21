AEK: Πλησιάζει ο Καλαϊτζάκης
Η επτάψυχη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση. Η Ένωση συνεχίζει να σαρώνει την αγορά για να παρουσιαστεί ενισχυμένη μετά τη διακοπή.
Η ομάδα του Σάκοτα είχε στο στόχαστρο τον Γιώργο Καλαϊτζάκη προκειμένου να ενισχύθεί στην περιφέρεια, με την υπόθεση να ήταν σε καλό δρόμο. Ο Έλληνας περιφερειακός είναι πλέον πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ και οι εξελίξεις θα τρέξουν στη διακοπή.
Υπάρχει αμοιβαία πρόθεση για συνεργασία και όπως όλα δείχνουν, ο Καλαϊτζάκης θα ενισχύσει το ρόστερ της Ένωσης, η οποία θα προχωρήσει και σε άλλη κίνηση για να καλύψει το κενό που άφησε ο Γκρεγκ Μπράουν στο «4».
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Ο Καλαϊτζάκης μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας, αφού μπορεί να γεμίσει τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3», λόγω μεγέθους και αθλητικότητας.
Στις αποχωρήσεις, ο Νόλεϊ έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ και συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα.
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