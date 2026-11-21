O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην ενίσχυση που έρχεται στην ΑΕΚ το επόμενο διάστημα.

Η επτάψυχη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση. Η Ένωση συνεχίζει να σαρώνει την αγορά για να παρουσιαστεί ενισχυμένη μετά τη διακοπή, με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να είναι προ των πυλών.

Mετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην ενίσχυση της Ένωσης το επόμενο διάστημα και ανέφερε πως θα πάρει τρεις παίκτες.

«Είχαμε εννέα παίκτες, τα δυο παιδιά ξέραμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικά λεπτά. Μετράει η νίκη. Έχουμε ένα χρέος που κυνηγάμε. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη χωρίς τον Κατσίβελη. Βρίσκουμε μια χημεία σαν ομάδα. Παλέψαμε, κερδίσαμε. Ελέγξαμε το ματς. Όταν ξεφύγαμε από το πλάνο φάγαμε καλάθια στον αιφνιδιασμό απέναντι σε ομάδα με υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τρέχει στον αιφνιδιασμό ο Ηρακλής.

Δεν αλλάζει τίποτα μετά τη διακοπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή μέχρι το τέλος. Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες και ένας θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον δεύτερο γύρο θα μπουν και οι τρεις, ενώ θα παίξουν και οι τρεις στην Ευρώπη».