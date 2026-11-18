ΑΕΚ - Φάλκο 90-89: Ανατροπάρα με clutch Λαρεντζάκη και μέγα Μπάρτλεϊ
Η ΑΕΚ επέστρεψε από την κόλαση και με μια ανατροπάρα επικράτησε με 90-89 της Σομπατέλι στο BCL. Ο Λαρεντζάκης με καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα χάρισε στη νίκη στην Ένωση, ενώ την πήγε στο 3-1.
Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ είχε 35 πόντους και Τζόζεφ μέτρησε 26 πόντους, ενώ ο Ερτέλ είχε 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Περλ είχε 20 πόντους.
Ο Σάκοτα ξεκίνησε στη βασική πεντάδα με τον Βασίλη Χαρτώνα, δίνοντας την ευκαιρία στον ταλαντούχο γκαρντ.
LARENTZAKIS FOR THE WIIIIIIN AJSHDAHGDSAKDHJASJDHASD #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/ZMXjbkTWge— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026
ΑΕΚ - Φάλκο: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε μουδιασμένα στο ματς σε άμυνα και επίθεση, με τον Βάραντι να γράφει το 6-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόζεφ είχε τους 6 από τους 8 πόντους της Ένωσης στο ξεκίνημα, με την Φάλκο να κάνει το 10-20 με τον Περλ. Oι Ούγγροι έγραψαν το 10-23, με την ομάδα του Σάκοτα να έχει μεγάλα θέματα και στις δύο μεριές του παρκέ.
Ο Κέλερ σκόραρε για το 10-26 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να βγάλει ούτε μια άμυνα και να δυσκολεύτεται πολύ. Ο Περλ έκανε το 21-37 στο 15', με την Ένωση να αδυνατεί να μειώσει τη διαφορά. Η διαφορά πήγε στο +23 για το 27-50, τρία λεπτά πριν το τέλος και τον Περλ να φτάνει τους 11 πόντους. Οι Ούγγροι ανέβασαν κι άλλο τη διαφοράμε τις επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση να είναι κάκιστες και την άμυνα να απουσιάζει.
Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να παλέψει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μπάρτλεϊ μείωσε για το 43-57 στο 22'. Με ένα τρομερό σερί 21-3 στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-60. Ο Ερτέλ με ωραία κίνηση έγραψε το 60-65 στο 28'. Ο Νόλει με τρίποντο έκανε το 65-72 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Τζόζεφ με γκολ-φάουλ έκανε το 72-79. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 27 πόντους και μείωσε σε 76-79. Ο Φρανκ έκανε και το 81-79, τέσσερα λεπτά για το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 10-23, 34-57, 65-72, 90-89
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έδειξε χαρακτήρα στο -25 και είχε την μεγάλη προσωπικότητα του Μπάρτλεϊ και το Λαρεντζάκη.
MVP O… Μπάρτλεϊ με 35 πόντους και ο Λαρεντζάκης για το νικητήριο σουτ του.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 26 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Περλ με 24 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέλερ που είχε 3 ποντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 6/11 τρίποντα του Μπάρτλεϊ.
AEK BC
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Landers Nolley II
|23:57
|7
|3/6 (50%)
|2/3 (66.7%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|3
|2
|-
|-
|-
|19
|10
|4
|Dimitris Katsivelis
|20:35
|4
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|1
|2
|-
|-
|-
|5
|6
|5
|Giannoulis Larentzakis
|22:59
|7
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33.3%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|1
|4
|-
|1
|-
|-7
|9
|7
|Dimitris Flionis *
|17:42
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|-
|-
|-
|2
|4
|-
|1
|-
|-4
|0
|8
|Keyshawn Feazell - Did Not Play
|16
|Stavros Gymnopoulos - Did Not Play
|17
|Vasileios Chartonas *
|06:03
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-8
|-1
|23
|Nelly Joseph *
|31:58
|26
|11/15 (73.3%)
|11/15 (73.3%)
|0/0 (0%)
|4/10 (40%)
|3
|3
|6
|-
|2
|-
|1
|1
|3
|24
|24
|Frank Bartley *
|34:47
|35
|13/22 (59.1%)
|7/11 (63.6%)
|6/11 (54.5%)
|3/3 (100%)
|-
|8
|8
|5
|1
|2
|1
|-
|10
|38
|35
|Georgios Tsalmpouris *
|14:05
|3
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-10
|-2
|77
|Thomas Heurtel
|27:54
|8
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|0/3 (0%)
|4/5 (80%)
|-
|2
|2
|10
|3
|2
|1
|-
|-3
|15
|Team / Coaches
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|90
|34/63 (54%)
|26/38 (68.4%)
|8/25 (32%)
|14/24 (58.3%)
|7
|18
|25
|23
|19
|5
|5
|1
|-
|-
Falco-Vulcano Szombathely
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Andras Tanoh Dez *
|14:18
|3
|1/3 (33.3%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|3
|-
|1
|-
|8
|3
|4
|Darrion Trammell
|20:32
|7
|3/6 (50%)
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|5
|3
|3
|1
|-
|2
|9
|6
|Akos Keller
|18:21
|3
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|2
|2
|1
|3
|-
|-
|1
|0
|4
|9
|Zoltan Perl
|27:24
|24
|8/13 (61.5%)
|6/11 (54.5%)
|2/2 (100%)
|6/7 (85.7%)
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|-
|1
|-2
|23
|10
|Benedek Varadi *
|28:57
|15
|5/9 (55.6%)
|1/3 (33.3%)
|4/6 (66.7%)
|1/2 (50%)
|-
|2
|2
|7
|1
|1
|-
|-
|-1
|18
|11
|Uros Rosic
|14:27
|4
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|3
|12
|Patrick Whelan *
|14:22
|4
|2/5 (40%)
|2/3 (66.7%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|-
|2
|1
|-
|-
|-22
|3
|13
|Kristof Bognar
|24:02
|19
|8/10 (80%)
|6/7 (85.7%)
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50%)
|3
|5
|8
|3
|1
|-
|-
|-
|0
|27
|24
|Juwan Gray *
|15:58
|4
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|1
|4
|3
|-
|-
|-1
|3
|30
|Joshua Patton *
|21:39
|6
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|5
|8
|1
|3
|2
|1
|-
|-1
|13
|Team / Coaches
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|89
|35/63 (55.6%)
|25/41 (61%)
|10/22 (45.5%)
|9/13 (69.2%)
|11
|25
|36
|21
|21
|11
|3
|2
|-
|-
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