Η ΑΕΚ έδειξε την καρδιά της και επέστρεψε από το -25 για να νικήσει με 90-89 τη Σομπατέλι με ήρωα τον Λαρεντζάκη και κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από την κόλαση και με μια ανατροπάρα επικράτησε με 90-89 της Σομπατέλι στο BCL. Ο Λαρεντζάκης με καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα χάρισε στη νίκη στην Ένωση, ενώ την πήγε στο 3-1.

Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ είχε 35 πόντους και Τζόζεφ μέτρησε 26 πόντους, ενώ ο Ερτέλ είχε 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Περλ είχε 20 πόντους.

Ο Σάκοτα ξεκίνησε στη βασική πεντάδα με τον Βασίλη Χαρτώνα, δίνοντας την ευκαιρία στον ταλαντούχο γκαρντ.

LARENTZAKIS FOR THE WIIIIIIN AJSHDAHGDSAKDHJASJDHASD #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/ZMXjbkTWge November 18, 2026

ΑΕΚ - Φάλκο: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε μουδιασμένα στο ματς σε άμυνα και επίθεση, με τον Βάραντι να γράφει το 6-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόζεφ είχε τους 6 από τους 8 πόντους της Ένωσης στο ξεκίνημα, με την Φάλκο να κάνει το 10-20 με τον Περλ. Oι Ούγγροι έγραψαν το 10-23, με την ομάδα του Σάκοτα να έχει μεγάλα θέματα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Ο Κέλερ σκόραρε για το 10-26 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να βγάλει ούτε μια άμυνα και να δυσκολεύτεται πολύ. Ο Περλ έκανε το 21-37 στο 15', με την Ένωση να αδυνατεί να μειώσει τη διαφορά. Η διαφορά πήγε στο +23 για το 27-50, τρία λεπτά πριν το τέλος και τον Περλ να φτάνει τους 11 πόντους. Οι Ούγγροι ανέβασαν κι άλλο τη διαφοράμε τις επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση να είναι κάκιστες και την άμυνα να απουσιάζει.

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να παλέψει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Μπάρτλεϊ μείωσε για το 43-57 στο 22'. Με ένα τρομερό σερί 21-3 στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-60. Ο Ερτέλ με ωραία κίνηση έγραψε το 60-65 στο 28'. Ο Νόλει με τρίποντο έκανε το 65-72 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Τζόζεφ με γκολ-φάουλ έκανε το 72-79. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 27 πόντους και μείωσε σε 76-79. Ο Φρανκ έκανε και το 81-79, τέσσερα λεπτά για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 10-23, 34-57, 65-72, 90-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έδειξε χαρακτήρα στο -25 και είχε την μεγάλη προσωπικότητα του Μπάρτλεϊ και το Λαρεντζάκη.

MVP O… Μπάρτλεϊ με 35 πόντους και ο Λαρεντζάκης για το νικητήριο σουτ του.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 26 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Περλ με 24 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέλερ που είχε 3 ποντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 6/11 τρίποντα του Μπάρτλεϊ.

AEK BC # Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 3 Landers Nolley II 23:57 7 3/6 (50%) 2/3 (66.7%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 1 2 3 3 2 - - - 19 10 4 Dimitris Katsivelis 20:35 4 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 3 1 2 - - - 5 6 5 Giannoulis Larentzakis 22:59 7 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100%) 1 1 2 1 4 - 1 - -7 9 7 Dimitris Flionis * 17:42 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) - - - 2 4 - 1 - -4 0 8 Keyshawn Feazell - Did Not Play 16 Stavros Gymnopoulos - Did Not Play 17 Vasileios Chartonas * 06:03 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) - - - 1 1 - - - -8 -1 23 Nelly Joseph * 31:58 26 11/15 (73.3%) 11/15 (73.3%) 0/0 (0%) 4/10 (40%) 3 3 6 - 2 - 1 1 3 24 24 Frank Bartley * 34:47 35 13/22 (59.1%) 7/11 (63.6%) 6/11 (54.5%) 3/3 (100%) - 8 8 5 1 2 1 - 10 38 35 Georgios Tsalmpouris * 14:05 3 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) - - - - - 1 - - -10 -2 77 Thomas Heurtel 27:54 8 2/5 (40%) 2/2 (100%) 0/3 (0%) 4/5 (80%) - 2 2 10 3 2 1 - -3 15 Team / Coaches - 1 1 - - - - - - - TOTAL 200 90 34/63 (54%) 26/38 (68.4%) 8/25 (32%) 14/24 (58.3%) 7 18 25 23 19 5 5 1 - -