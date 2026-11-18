Η ΑΕΚ κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της για την πρώτη θέση του BCL.

Η ΑΕΚ έδειξε την καρδιά της και επέστρεψε από το -25 για να νικήσει με 90-89 τη Σομπατέλι με ήρωα τον Λαρεντζάκη και κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ.

Mε αυτή τη νίκη η Ένωση πήγε στο 3-1 και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου του BCL, ενώ η Σομπατέλι πήγε στο 1-3, με τις Σαλόν και Αντβέρπ να είναι στο 2-2.

Η ομάδα του Σάκοτα κρατά την τύχη στα χέρια της και με δύο νίκες τερματίζει πρώτη ότι και αν γίνει στα υπόλοιπα ματς.

Πάντως στην Ένωση φτάνει και μια νίκη στα δύο επόμενα ματς (εκτός με Σαλόν και Αντβέρπ). Αν η ΑΕΚ επικρατήσει της Σαλόν στη Φινλανδία και η Σομπατέλι νικήσει την Αντβέρπ, τότε οι κιτρινόμαυροι τερματίζουν πρώτοι και δεν χρειάζεται να περιμένουν την τελευταία αγωνιστική.

