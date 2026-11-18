Με ένα μεγάλο σουτ πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη με 90-89 επί της Σομπατέλι και την έστειλε στην κορυφή του ομίλου στο BCL!

Η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 90-89 κόντρα στη Σομπατέλι, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο Έλληνας γκαρντ ευστόχησε στο καθοριστικό δίποντο, πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας στην Ένωση ένα πολύτιμο αποτέλεσμα και την κορυφή της βαθμολογίας μετά την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε βρει ξανά τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Μπάρτλεϊ να διαμορφώνει το 79-79 και να δίνει νέα διάσταση στο θρίλερ. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Λαρεντζάκη να αναλαμβάνει την ευθύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή και να γίνεται ο άνθρωπος της τελευταίας λέξης για την ομάδα του.

Οι πανηγυρισμοί

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