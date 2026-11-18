Το πέρασμά του από την ΑΕΚ σχολίασε μέσω social media ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ.

Σύντομο ήταν το πέρασμα του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ από την ΑΕΚ, ο οποίος έπαιξε μόλις σε τρία παιχνίδια. Ο Αμερικανός φόργουορντ, μέσω social media, σχολίασε τα όσα έζησε με τα «κιτρινόμαυρα».

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι ήταν δύο μήνες στην ομάδα και δεν τον πλήρωσαν, ενώ ανέφερε ότι ο Σάκοτα είναι υπέροχος και είναι κρίμα που υποφέρει. Μάλιστα, ανέφερε ότι είπε στον Μικς, να μην ξοδέψει τον χρόνο του και πάει στην ΑΕΚ.

Ο Πίνκνεϊ είπε

«Ήμουν εκεί για 2 μήνες και δεν με πλήρωσαν ποτέ. Ο ατζέντης μου τους μήνυσε πέρυσι μαζί με την Adonis Arms και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία να τους μηνύσει και για τα χρήματά μου. Όλοι λένε ψέματα και προσπαθούν να εξαπατήσουν. Θα συνιστούσα αυτόν τον σύλλογο σε έναν άστεγο. Είναι χάλια που ο προπονητής πρέπει να υποφέρει. Υπέροχος τύπος».

Για τον Μικς: «Να μην ξοδέψει καν το χρόνο του να πάει στην ΑΕΚ, χρωστάνε σε όλους τους παίκτες λεφτά».