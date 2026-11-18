Μπάρτλεϊ & Τζόζεφ πέτυχαν τους 61 από τους 90 πόντους της ΑΕΚ απέναντι στη Φάλκο και ηγήθηκαν της μεγάλης αντροπής.

Ο ασταμάτητος Φράνκ Μπάρτλεϊ και ο ακούραστος Νέλι Τζόζεφ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στη μεγάλη ανατροπή και νίκη επί της Φάλκο Σομπατέλι στη SUNEL Arena με 90-89.

Ακόμα και στο πρώτο απογοητευτικό ημίχρονο, όπου η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με διαφορά 23 πόντων, οι δυο Αμερικανοί παίκτες έδειχναν να παλεύουν μόνοι τους, κουβαλώντας την ομάδα στο σκοράρισμα με 10 πόντους έκαστος.



Στο δεύτερο εκπληκτικό για την Ένωση ημίχρονο, όπου ανέβασε ταυτόχρονα ρυθμό όλη η ομάδα, οι δυο παίκτες συνέχισαν να κρατούν τα ηνία και τελείωσαν το παιχνίδι σημειώνοντας 61 από τους συνολικά 90 πόντους της ομάδας.

Ο Μπάρτλεϊ τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 6/11 τρίποντα 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την πλευρά του ο Τζόζεφ προσέθεσε 26 πόντους και κατέβασε 6 ριμπάουντ.