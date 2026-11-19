Ο Τομά Ερτέλ μίλησε στο gazzetta για τη μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στη Φάλκο και την ανάγκη στήριξης από τους φιλάθλους της ομάδας.

Ο Τομά Ερτέλ ήταν από τους παράγοντες που άλλαξαν την εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Φάλκο Σομπατέλι, με αποτέλεσμα να έρθει η επική ανατροπή.

Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ, που μοίρασε 10 ασίστ και έδειξε την ηγετική του φυσιογνωμία για μια ακόμα φορά στο παρκέ, μίλησε στο gazzetta μετά τη λήξη της συναρπαστικής αναμέτρησης που βρήκε νικήτρια την ΑΕΚ με 90-89 στη SUNEL Arena.

🎤 Ο Τομά Ερτέλ μίλησε στο Gazzetta μετά την επική ανατροπή της @aekbcgr απέναντι στη Φάλκο 🦅 https://t.co/SWxTxC3mkS November 19, 2026

Για την κάκιστη εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος που άλλαξε άρδην στο δεύτερο ανέφερε:

«Νομίζω ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κανένα φρένο στην αντίπαλο μας. Η άμυνά μας ήταν πραγματικά πολύ κακή. Και στα ριμπάουντ ήμασταν επίσης κακοί. Είχαν πάρα πολλές δεύτερες και τρίτες επιθέσεις.Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, να δείξουμε περισσότερο χαρακτήρα και να παίξουμε περισσότερο ομαδικό μπάσκετ. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία επιστροφή στο παιχνίδι. Αλλά, φυσικά, πρέπει να παίζουμε έτσι από το πρώτο λεπτό και όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ντροπή για εμάς να βρισκόμαστε πίσω με 25 πόντους στο ημίχρονο. Με όλο τον σεβασμό σε αυτές τις ομάδες, παίζουν πολύ καλά. Αλλά πιστεύω ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και έχουμε καλύτερους παίκτες. Επομένως, πιστεύω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση αυτού του ομίλου. Προσπαθήσαμε, λοιπόν, να δείξουμε τον χαρακτήρα μας και να παίξουμε ως ομάδα».

Για τη στήριξη του κόσμου όταν γύριζε το παιχνίδι και το αν ο τρόπος που ήρθε η νίκη μπορεί να βοηθήσει για τη συνέχεια τόνισε:

«Οι φίλαθλοι μάς βοήθησαν σε μια στιγμή και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Αλλά πρέπει να είναι έτσι από το πρώτο λεπτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι μόνο όταν προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει στους επόμενους αγώνες. Ελπίζω πως ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε βήμα βήμα και ελπίζω ότι απέναντι στη Ηρακλή θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για το ματς με τον Ηρακλή που ακολουθεί στη Θεσσαλονίκη ανέφερε επίσης:

«Είναι ήδη στο μυαλό μου φυσικά. Παίζουμε σε δύο ημέρες. Παίζουμε κάθε δύο ή τρεις ημέρες, οπότε γνωρίζαμε ότι πρόκειται να είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και πολύ δύσκολη έδρα. Οπότε, θα δούμε».