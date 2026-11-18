ΑΕΚ - Φάλκο: Η 11άδα της Ένωσης
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL και θέλει να φτάσει στην τρίτη νίκη της στη διοργάνωση, τη στιγμή που οι Ούγγροι είναι στο 1-2.
Για τη Βασίλισσα ετοιμοπόλεμος είναι ο Δημήτρης Φλιώνης που δεν προπονήθηκε την Τρίτη. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει 11 παίκτες στη διάθεση του για το ματς με τη Φάλκο, αφού επιστρέφει μετά από κάτι παραπάνω από πέντε μήνες ο Κισόν Φίζελ. Είχε τραυματιστεί στις 25 Μάη και στο ματς απέναντι στον Άρη.
Eκτός παραμένουν οι Μπράουν (ρήξη αχιλλείου), Λεκαβίτσιους, Γουίλιαμς, Σκορδίλης. Δηλαδή τρεις ψηλοί είναι στα... πιτς!
Η 11άδα της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσάλμπουρης και Ερτέλ
Επιστροφή Φίζελ στη 12άδα της ΑΕΚ για το ματς με τη Φάλκο https://t.co/tJMr9ZyIJn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 18, 2026
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