Δείτε την 11άδα της ΑΕΚ για το ματς με τη Φάλκο, με την Ένωση να έχει θέματα στην γραμμή των ψηλών, αλλά τον Φίζελ να επιστρέφει.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL και θέλει να φτάσει στην τρίτη νίκη της στη διοργάνωση, τη στιγμή που οι Ούγγροι είναι στο 1-2.

Για τη Βασίλισσα ετοιμοπόλεμος είναι ο Δημήτρης Φλιώνης που δεν προπονήθηκε την Τρίτη. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει 11 παίκτες στη διάθεση του για το ματς με τη Φάλκο, αφού επιστρέφει μετά από κάτι παραπάνω από πέντε μήνες ο Κισόν Φίζελ. Είχε τραυματιστεί στις 25 Μάη και στο ματς απέναντι στον Άρη.

Eκτός παραμένουν οι Μπράουν (ρήξη αχιλλείου), Λεκαβίτσιους, Γουίλιαμς, Σκορδίλης. Δηλαδή τρεις ψηλοί είναι στα... πιτς!

Η 11άδα της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσάλμπουρης και Ερτέλ