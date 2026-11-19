Η ευφάνταστη ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ με αφορμή την κυκλοφορία του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού GTA 6.

Η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 90-89 κόντρα στη Σομπατέλι, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο Έλληνας γκαρντ ευστόχησε στο καθοριστικό δίποντο, πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας στην Ένωση ένα πολύτιμο αποτέλεσμα και την κορυφή της βαθμολογίας μετά την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Με αφορμή την επανακυκλοφορία του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού GTA 6, η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ προχώρησε σε μια ευρηματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, όπου απεικονίζονται οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της ομάδας με γραφικά GTA.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Μπακς με 137-130, τα ξημερώματα στo ΝΒΑ, ο οργανισμός της Φλόριντα είχε θεματική GTA εντός και εκτός γηπέδου, αλλά έκανε και ειδική μνεία στα social media.