Το Περιστέρι υποδέχεται την Βαρέζε (11/11, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Την εξαιρετική του πορεία στο Basketball Champions League θέλει να συνεχίσει το Περιστέρι που φιλοξενεί την Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη στο κλειστό των δυτικών προαστίων.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και στοχεύει στο 4/4 μετά και την 4η αγωνιστική. Μάλιστα στην αναμέτρηση του α' γύρου το Περιστέρι είχε κερδίσει μέσα στην Ιταλία με 82-85 χάρη στον πλουραλισμό και στην πολύ καλή απόδοση που είχαν οι Κάριους (18π.), Φραϊντέλ (13π.), Νίκολς (10π.) και Πέιν (10π.)

«Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλη μια νίκη στο Basketball Champions League και να συνεχίσουμε την πολύ καλή πορεία μας. Ως τώρα έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας» ήταν τα λόγια του Νόα Φραϊντέλ για την αναμέτρηση κόντρα στη Βαρέζε.

Τζάμπολ στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 4.

O 4ος Όμιλος

Περιστέρι 3-0 Μούρθια 2-1 Βαρέζε 1-2 Μπάμπεργκ 0-3

Η 4η αγωνιστική