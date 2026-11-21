Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη επί της Δόξας στη Λευκάδα.

Στην σημασία της νίκης του Περιστερίου επί της Δόξας στη Λευκάδα χωρίς τον Ομάρ Πέιν εστίασε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των «κυανοκιτρίνων Βασίλης Ξανθόπουλος. Πρώτα έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του και στη συνέχεια εστίασε στα κομμάτια που όλα πήγαν πολύ καλά, αλλά και σ' εκείνα που ο αντίπαλος έβαλε πίεση.

«Είναι μία πολύ καλή νίκη απέναντι στον ένα πολύ άξιο αντίπαλο. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις η Δόξα. Ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών για εμάς με την απουσία του Ομάρ Πέιν, που γνωρίζουμε όλοι ποσό σημαντικός είναι για εμάς στην άμυνα και για κάποια στοιχεία που έχουμε στην επίθεση. Παρόλα αυτά αρκετά παιδιά έκαναν το step-up, χωρίς αυτό να φαίνεται απαραίτητα στα νούμερα. Για αυτό αξίζουν σε όλη την ομάδα πολλά συγχαρητήρια» δήλωσε ο προπονητής του Περιστερίου για την συνάντηση με την ομάδα της Λευκάδας.

Και συνέχισε: «Όσον αφορά το παιχνίδι, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε. Πήγαμε στο ριμπάουντ, δεν κάναμε πολλά λάθη, κυκλοφορήσαμε καλά τη μπάλα και βάλαμε κάποια σημαντικά καλάθια μετά από καλή ροή που είχαμε στην επίθεση, κάτι που το έχουμε δουλέψει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο εξάλεπτο ήταν πολύ καλό για εμάς, ίσως το καλύτερο διάστημα που είχαμε στο ματς. Στη συνέχεια η Λευκάδα έβαλε κάποια μεγάλα καλάθια και επανήλθαν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Εμείς τότε κάναμε πολλά λάθη, είχαμε μόνο τρία λάθη στο πρώτο ημίχρονο και κάναμε δώδεκα στο δεύτερο ημίχρονο».

Όσο για τη συνέχεια και τη διακοπή που ακολουθεί ο Βασίλης Ξανθόπουλος, τόνισε: «Η νίκη όμως είναι νίκη και πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με θετικό πρόσημο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στη συνέχεια διότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό».