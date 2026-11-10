Φραϊντέλ: «Άμυνα και ριμπάουντ θα κρίνουν το παιχνίδι με τη Βαρέζε»

Οι δηλώσεις του Νοα Φραϊντέλ ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με τη Βαρέζε (11/11, 19:30, LIVE στο Gazzetta) για την 4η αγωνιστική του BCL.

Το Περιστέρι φιλοξενεί τη Βαρέζε (11/11, 19:30, LIVE στο Gazzetta) στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική του Baketball Champions League, με στόχο το 4/4 και ο Νοα Φραϊντέλ τόνισε πως η άμυνα και τα ριμπάουντ θα είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για την αυριανή αναμέτρηση.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν πως έχουν να αντιμετωπίσουν έναν δύσκολο αντίπαλο, αλλά είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πετύχουν τον στόχο τους.

Οι «Κυανοκίτρινοι» μετρούν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλουν να αξιοποιήσουν την δύναμη της έδρας για να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φραϊντέλ:

«Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλη μια νίκη στο Basketball Champions League και να συνεχίσουμε την πολύ καλή πορεία μας. Ως τώρα έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας», δήλωσε ο Νοα Φραϊντέλ για την αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα.

«Τα ριμπάουντ είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο παιχνίδι, οπότε εφόσον βγάλουμε τις άμυνες και πάρουμε τα ριμπάουντ, θα μπορέσουμε να τρέξουμε. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κλειδιά του παιχνιδιού» εξήγησε ο Αμερικανός άσος του Περιστερίου».

Ο Νοα Φραϊντέλ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας: «Τους περιμένουμε να έρθουν και να κάνουν θόρυβο! Εμείς παίρνουμε μεγάλη ενέργεια από τη στήριξή τους και πιστεύω ότι έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στην Ελλάδα, οπότε είναι πάντα χαρά μας να παίζουμε μπροστά τους», είπε.

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