Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας Elabet Θοδωρής Τερζής μίλησε για την ήττα της ομάδας του από το Περιστέρι.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet ηττήθηκε (87-83) εντός έδρας από το Περιστέρι για την 8η αγωνιστική της GBL και ο προπονητής της ομάδας Θοδωρής Τερζής σχολίασε όσα έγιναν στο παρκέ και οδήγησαν στην ήττα.

«Συγχαρητήρια στο Περιστέρι. Έδειξε πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε τα ριμπάουντ και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στο τρίτο δεκάλεπτο δεχθήκαμε πολλά τρίποντα, στη συνέχεια όμως σφίξαμε την άμυνα μας, ήμασταν πιο συγκεκριμένοι και καταφέραμε και μειώσαμε στους τέσσερις πόντους. Δεν καταφέραμε να βγάλουμε κάποιες καλές άμυνες, χάσαμε ένα - δύο εύκολα καλάθια και στο τέλος, δεν μπορέσαμε να παίξουμε σωστά στην επίθεση - ενώ αμυντικά είχαμε βελτιωθεί -ώστε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο» δήλωσε ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας για την ήττα από το Περιστέρι.

Ο κόσμος δημιούργησε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, όμως η εξαιρετική αγωνιστική παρουσία του αντιπάλου δεν άφησε περιθώρια για να διεκδικήσει η ομάδα της Λευκάδας τη νίκη.

