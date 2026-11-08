Η ΑΕΚ έκλεισε το ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό προηγούμενη με 40-37, χάρη στο τρομερό «buzzer beater» του Φρανκ Μπάρτλεϊ, πίσω από το κέντρο.

Το... έσταξε από το κέντρο και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ο Φρανκ Μπάρτλεϊ! Ο Αμερικανός αστέρας της ΑΕΚ με περίπου ένα δευτερόλεπτο για την κόρνα της λήξης, σούταρε πίσω από το κέντρο και ευστόχησε με ταμπλό πίσω από το κέντρο, κάνοντας το 40-37 για την Ένωση, σηκώνοντας... άπαντες από τη θέση τους στη SUNEL Arena.

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