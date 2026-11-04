ΑΕΚ: Πρόβλημα με Λεκάβιτσους
Όλα τα είχε ο Ντράγκαν Σάκοτα ο τραυματισμός του Λιθουανού γκαρντ του έλειπε στη νίκη της ομάδας του στην Ουγγαρία απέναντι στην Σζομπατέλι Φάλκο με 66-72.
Συγκεκριμένα ο Λεκάβιτσους ένιωσε ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού ποδιού κα θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.
Μέχρι εκείνο το σημείο, ο 32χρονος πλέι μέικερ είχε αγωνιστεί για 08:34 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
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