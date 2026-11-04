ΑΕΚ: Πρόβλημα με Λεκάβιτσους

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Λεκάβιτσους

Γιώργος Κούβαρης
ΑΕΚ: Πρόβλημα με Λεκάβιτσους

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Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Σζομπατέλι Φάλκο, καθώς τέθηκε νοκ άουτ ο Λούκας Λεκάβιτσους.

Όλα τα είχε ο Ντράγκαν Σάκοτα ο τραυματισμός του Λιθουανού γκαρντ του έλειπε στη νίκη της ομάδας του στην Ουγγαρία απέναντι στην Σζομπατέλι Φάλκο με 66-72.

Συγκεκριμένα ο Λεκάβιτσους ένιωσε ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού ποδιού κα θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο 32χρονος πλέι μέικερ είχε αγωνιστεί για 08:34 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

@Photo credits: FIBA
     

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