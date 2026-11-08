Δείτε την 11άδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ έχει ένα πολύ απαιτητικό ματς στη GBL αφού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena (13:00, ΣΚΑΙ, live Gazzetta) και ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει λαγούς από το καπέλο.

Στα... πιτς είναι οι Τομά Ερτέλ και Λούκας Λεκαβίτσιους στην περιφέρεια, ενώ εκτός παραμένουν οι Φίζελ και Σκορδίλης που δημιουργεί θέμα η απουσία τους στη θέση «5».

Η 5άδα ξένων απαρτίζεται από τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόσεφ, Γουίλιαμς και Νόλεϊ.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Mπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης