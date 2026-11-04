Σζομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Άλωσε την Ουγγαρία με τριάδα-φωτιά!

Σζομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Άλωσε την Ουγγαρία με τριάδα-φωτιά!

Ευτυχία Οικονομίδου

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Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, πέρασε από την έδρα της Σζομπατέλι με 72-66 και πήρε ένα πολύτιμο διπλό στο BCL

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία με την ανάγκη να βγάλει αντίδραση και να αφήσει πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στην έδρα της Σζομπατέλι, η Ένωση βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (72-66) για την 3η αγωνιστική του BCL, έχοντας τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές: τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ.

Σζομπατέλι - ΑΕΚ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η ΑΕΚ έβρισκε κατά διαστήματα λύσεις μέσα από τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει στην Ένωση τον ρόλο του οδηγού. Ενδεικτικό της συνεισφοράς του ήταν πως είχε σημειώσει τους 8 από τους πρώτους 18 πόντους της ομάδας του, με το σκορ στο 12-12.

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, όταν η Σομπατέλι έμεινε χωρίς πόντο για αρκετό διάστημα. Η ΑΕΚ αξιοποίησε την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-7 ξέφυγε με 17-25. Στη συνέχεια, ο Τσαλμπούρης ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 21-30 στο 17', για να αναλάβουν δράση μαζί με τον Νόλεϊ και να οδηγήσουν την Ένωση σε διψήφια διαφορά (27-38).

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Γουίλιαμς, Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (31-44), δίνοντας στην ΑΕΚ τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, η Σομπατέλι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, βρήκαν επιθετικό ρυθμό και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, φτάνοντας στο 44-48.

 

Ο Βαραντί έγινε ο βασικός εκφραστής της αντεπίθεσης των Ούγγρων, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια και πληγώνοντας την άμυνα της Ένωσης. Η διαφορά μειωνόταν σταθερά, με τη Σομπατέλι να πλησιάζει στους τρεις (51-54) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση, με το σκορ στο 57-58 στο 33ο λεπτό, ενώ ο Περλ μείωσε στο καλάθι μόλις τρία λεπτά πριν το φινάλε (66-68), όμως η ΑΕΚ άντεξε και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο BCL ανεβαίνοντας στο 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.
MVP O… Γκρεγκ Μπράουν με εξαιρετική δουλειά σε άμυνα και επίθεση συγκεντρώνοντας 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νόλεϊ με 14 πόντους και Μπάρτλεϊ με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Τζόζεφ με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Περλ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ έκανε ό,τι μπορούσε.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φλιώνης που κινήθηκε σε ρηχά νερά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 10 κλεψίματα της ΑΕΚ.

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Andras Tanoh DezDid Not Play
4Darrion Trammell19:3482/6 (33.3%)1/3 (33.3%)1/3 (33.3%)3/3 (100%)1232211--69
5Roland HorvathDid Not Play
6Akos Keller10:1321/3 (33.3%)1/2 (50%)0/1 (0%)0/0 (0%)-11133---4-1
9Zoltan Perl *32:34187/18 (38.9%)6/14 (42.9%)1/4 (25%)3/4 (75%)-66311---614
10Benedek Varadi *27:52113/12 (25%)0/5 (0%)3/7 (42.9%)2/2 (100%)4484212-015
11Uros Rosic16:5721/3 (33.3%)1/1 (100%)0/2 (0%)0/0 (0%)-33-111--53
12Patrick Whelan *23:0331/5 (20%)0/1 (0%)1/4 (25%)0/0 (0%)336232---15
13Kristof Bognar14:2421/3 (33.3%)1/2 (50%)0/1 (0%)0/0 (0%)-22122---31
19Salamon HergerDid Not Play
24Juwan Gray *25:36136/12 (50%)5/9 (55.6%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)628-2311-314
30Joshua Patton *29:4773/8 (37.5%)3/8 (37.5%)0/0 (0%)1/4 (25%)167-2-12-29
-Team/Coaches------235-------
TOTAL2006625/70 (35.7%)18/45 (40%)7/25 (28%)9/13 (69.2%)17324913181463--

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Greg Brown III22:02126/9 (66.7%)6/8 (75%)0/1 (0%)0/0 (0%)224---231118
3Landers Nolley II *23:34124/9 (44.4%)3/6 (50%)1/3 (33.3%)3/4 (75%)-112--3--512
4Dimitris Katsivelis25:0242/7 (28.6%)2/5 (40%)0/2 (0%)0/2 (0%)-661222-74
5Giannoulis Larentzakis16:5831/4 (25%)0/2 (0%)1/2 (50%)0/0 (0%)-221422-103
7Dimitris Flionis *14:2300/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1-114----32
9Lukas Lekavicius08:3431/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)1/2 (50%)-1111---52
17Vasileios ChartonasDid Not Play
20Derrick Williams *19:5763/4 (75%)3/3 (100%)0/1 (0%)0/0 (0%)-221-2-1-27
23Nelly Joseph *21:2894/9 (44.4%)4/9 (44.4%)0/0 (0%)1/2 (50%)3710121---113
24Frank Bartley *31:29154/10 (40%)3/5 (60%)1/5 (20%)6/7 (85.7%)-335121-415
35Georgios Tsalmpouris16:3383/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)0/0 (0%)-331----49
-Team/Coaches-------33-------
TOTAL2007228/61 (45.9%)23/43 (53.5%)5/18 (27.8%)11/17 (64.7%)6303614149104--
@Photo credits: FIBA
     

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