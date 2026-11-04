Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, πέρασε από την έδρα της Σζομπατέλι με 72-66 και πήρε ένα πολύτιμο διπλό στο BCL

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία με την ανάγκη να βγάλει αντίδραση και να αφήσει πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στην έδρα της Σζομπατέλι, η Ένωση βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (72-66) για την 3η αγωνιστική του BCL, έχοντας τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές: τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ.

Σζομπατέλι - ΑΕΚ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η ΑΕΚ έβρισκε κατά διαστήματα λύσεις μέσα από τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει στην Ένωση τον ρόλο του οδηγού. Ενδεικτικό της συνεισφοράς του ήταν πως είχε σημειώσει τους 8 από τους πρώτους 18 πόντους της ομάδας του, με το σκορ στο 12-12.

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, όταν η Σομπατέλι έμεινε χωρίς πόντο για αρκετό διάστημα. Η ΑΕΚ αξιοποίησε την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων και με ένα σερί 0-7 ξέφυγε με 17-25. Στη συνέχεια, ο Τσαλμπούρης ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 21-30 στο 17', για να αναλάβουν δράση μαζί με τον Νόλεϊ και να οδηγήσουν την Ένωση σε διψήφια διαφορά (27-38).

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Γουίλιαμς, Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (31-44), δίνοντας στην ΑΕΚ τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, η Σομπατέλι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, βρήκαν επιθετικό ρυθμό και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, φτάνοντας στο 44-48.

Ο Βαραντί έγινε ο βασικός εκφραστής της αντεπίθεσης των Ούγγρων, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια και πληγώνοντας την άμυνα της Ένωσης. Η διαφορά μειωνόταν σταθερά, με τη Σομπατέλι να πλησιάζει στους τρεις (51-54) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφερε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση, με το σκορ στο 57-58 στο 33ο λεπτό, ενώ ο Περλ μείωσε στο καλάθι μόλις τρία λεπτά πριν το φινάλε (66-68), όμως η ΑΕΚ άντεξε και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο BCL ανεβαίνοντας στο 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.

MVP O… Γκρεγκ Μπράουν με εξαιρετική δουλειά σε άμυνα και επίθεση συγκεντρώνοντας 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νόλεϊ με 14 πόντους και Μπάρτλεϊ με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Τζόζεφ με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Περλ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ έκανε ό,τι μπορούσε.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φλιώνης που κινήθηκε σε ρηχά νερά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 10 κλεψίματα της ΑΕΚ.

# Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Andras Tanoh Dez Did Not Play 4 Darrion Trammell 19:34 8 2/6 (33.3%) 1/3 (33.3%) 1/3 (33.3%) 3/3 (100%) 1 2 3 2 2 1 1 - -6 9 5 Roland Horvath Did Not Play 6 Akos Keller 10:13 2 1/3 (33.3%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - 1 1 1 3 3 - - -4 -1 9 Zoltan Perl * 32:34 18 7/18 (38.9%) 6/14 (42.9%) 1/4 (25%) 3/4 (75%) - 6 6 3 1 1 - - -6 14 10 Benedek Varadi * 27:52 11 3/12 (25%) 0/5 (0%) 3/7 (42.9%) 2/2 (100%) 4 4 8 4 2 1 2 - 0 15 11 Uros Rosic 16:57 2 1/3 (33.3%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) - 3 3 - 1 1 1 - -5 3 12 Patrick Whelan * 23:03 3 1/5 (20%) 0/1 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 3 3 6 2 3 2 - - -1 5 13 Kristof Bognar 14:24 2 1/3 (33.3%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - 2 2 1 2 2 - - -3 1 19 Salamon Herger Did Not Play 24 Juwan Gray * 25:36 13 6/12 (50%) 5/9 (55.6%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 6 2 8 - 2 3 1 1 -3 14 30 Joshua Patton * 29:47 7 3/8 (37.5%) 3/8 (37.5%) 0/0 (0%) 1/4 (25%) 1 6 7 - 2 - 1 2 -2 9 - Team/Coaches - - - - - - 2 3 5 - - - - - - - TOTAL 200 66 25/70 (35.7%) 18/45 (40%) 7/25 (28%) 9/13 (69.2%) 17 32 49 13 18 14 6 3 - -