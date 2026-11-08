Έξαλλος ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο time out, καθώς είχε παράπονα από τους παίκτες του για την κακή εκκίνηση κόντρα στην ΑΕΚ.

Το... γνωστό μελιτζανί χρώμα πήρε το πρόσωπο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο time out του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο τεχνικό να βλέπει τους παίκτες του να έχουν ξεκινήσει νωθρά απέναντι στην ΑΕΚ και να μην τηρούν καμία από τις οδηγίες του στο παρκέ.

Ο «Ζοτς» κάλεσε time out, ενώ το σκορ ήταν στο 14-5 εις βάρος του Τριφυλλιού και τα είπε ένα... χεράκι στους παίκτες του, ενώ παράλληλα ξέσπασε και στο πινακάκι τον εκνευρισμό του για την εικόνα των πρασίνων.

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