Παναθηναϊκός: Έξαλλος στο time out ο Ομπράντοβιτς (vid)
Το... γνωστό μελιτζανί χρώμα πήρε το πρόσωπο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο time out του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο τεχνικό να βλέπει τους παίκτες του να έχουν ξεκινήσει νωθρά απέναντι στην ΑΕΚ και να μην τηρούν καμία από τις οδηγίες του στο παρκέ.
Ο «Ζοτς» κάλεσε time out, ενώ το σκορ ήταν στο 14-5 εις βάρος του Τριφυλλιού και τα είπε ένα... χεράκι στους παίκτες του, ενώ παράλληλα ξέσπασε και στο πινακάκι τον εκνευρισμό του για την εικόνα των πρασίνων.
Δείτε το video:
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