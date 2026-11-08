Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL. Η εξάδα των ξένων του Τριφυλλιού και αναλυτικά η 11άδα.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) στο αθηναϊκό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της GBL. Οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα από τους νεοφώτιστους Βίκος Φαlcons, την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο πράσινο στρατόπεδο, προέρχονται από το μεγάλο διπλό στην έδρα της Ρεάλ για τη EuroLeague αλλά εντός των συνόρων ηττήθηκαν από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο και θέλουν να πετύχουν την πέμπτη τους νίκη απέναντι στον Δικέφαλο Αετό. Για το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, εκτός της εξάδας ξένων θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που ταλαιπωρείται από μία ίωση. Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Σλούκα, που ένιωσε ένα σφίξιμο στον αριστερό προσαγωγό και θα προφυλαχθεί. Από τους υπόλοιπους Έλληνες, εκτός θα παραμείνουν για το σημερινό ματς οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Απόντες θα είναι ακόμη οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, που είναι εκτός της λίστας των ξένων, ενώ υπενθυμίζεται πως δεν θα αγωνιστεί και ο Κέντρικ Ναν, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόκτησης διαβατηρίου, με την επιστροφή του να δρομολογείται για την Τρίτη, ενόψει και του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για τη Euroleague. Έτσι, η εξάδα των ξένων των πρασίνων απαρτίζεται από τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα και Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά η 11άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Βαρβαρίτης, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ