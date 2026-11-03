Σάκοτα: «Αν είμαστε όλοι μαζί…»

O Nτράγκαν Σάκοτα έστειλε το μήνυμα του ενόψει του ματς της της Τετάρτης της ΑΕΚ στην έδρα της Σομπατέλι (19:00) για το BCL.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το τρίτο της παιχνίδι στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα την Τετάρτη (04/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Σομπατέλι για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς να είναι διαθέσιμοι. Δεν ταξίδεψε ο Γάιος Σκορδίλης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αναμέτρηση και ζήτησε να είναι όλοι μαζί για να οδηγηθεί η ομάδα στο σωστό δρόμο.

«Σ’ αυτό το σημείο, που βρισκόμαστε, κάθε αναμέτρηση έχει για εμάς μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να δείχνουμε σοβαρότητα, παρότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν, όπως ξέρετε. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μέσα από τα ματς θα οδηγηθούμε προς το σωστό δρόμο.

Η Φάλκο, είναι μία υπολογίσιμη ομάδα. Κατά την περασμένη περίοδο βρέθηκε στα ημιτελικά του FIBA Eurocup. Διαθέτει μεγάλο αριθμό παικτών, που αγωνίζονται πολλά χρόνια μαζί. Με τον ίδιο προπονητή. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο, που λειτουργούν. Πρόκειται για ένα ματς υψηλών απαιτήσεων. Επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση και να φτάσουμε στο στόχο», ανέφερε.