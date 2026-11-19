Ο πρωταγωνιστής της νίκης της ΑΕΚ επί της Σομπατέλι, Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta για το κλειδί της σπουδαίας ανατροπής, την δική του προσπάθεια και την σιγουριά του για τον Λαρεντζάκη.

Η Βασίλισσα έχει τον Βασιλιά της και δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Κυρίαρχος το παιχνιδιού, αρνήθηκε να χάσει, κράτησε ζωντανή την Ένωση στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έδειξε πως θα κουβαλήσει για τη νίκη.

Τεράστιος παίκτης, μεγάλη καρδιά και όχι μόνο! Για άλλη μια φορά έδειξε για ποιο λόγο βγήκε ΜVP του BCL πέρυσι. Είχε 35 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και 6/11 τρίποντα σε ένα τρομερό show.

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Ο Αμερικανός σκόρερ μίλησε στο Gazzetta μετά την ανατροπάρα κόντρα στη Σομπατέλι και στάθηκε στην προσπάθεια από όλη την ομάδα για να γυρίσει ένα ματς που στο πρώτο ημίχρονο έδειχνε χαμένο. Έδειξε την τρέλα του για τη νίκη ακόμα και αν όλα γύρω έδειχναν... μαύρα, ενώ αποθέωσε και τον Λαρεντζάκη για την ικανότητα του να μιλά στα κρίσιμα.

Για το μυστικό της ανατροπής της ΑΕΚ από το -25: «Η προσπάθεια, όλα καταλήγουν στην προσπάθεια. Πρέπει να έχεις θέληση για νίκη. Προφανώς στο πρώτο ημίχρονο δεν δείξαμε την απαιτούμενη προσπάθεια και βρεθήκαμε πίσω με 25 πόντους. Οι αντίπαλοι έκαναν ότι ήθελαν, έβρισκαν εύκολα σουτ. Έβαλαν και δύσκολα σουτ αλλά αυτό συμβαίνει όταν βρίσκεις ρυθμό. Αρχίζεις να ευστοχείς σε όλα. Και εμείς δεν τους δυσκολέψαμε αρκετά ώστε να αστοχήσουν. Ούτε καταφέραμε να πάρουμε εύκολα ριμπάουντ και να πετύχουμε εύκολα καλάθια. Μετά το ημίχρονο επιστρέψαμε με διαφορετική προσέγγιση. Όλα είχαν να κάνουν με την προσπάθεια. Γίναμε πολύ πιο επιθετικοί στην άμυνα πάνω στην μπάλα. Τους αναγκάσαμε να πάρουν σουτ υπό δύσκολες συνθήκες. Είχαμε καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση, καλύτερη χημεία. Στα κρίσιμα σημεία του αγώνα τα παιδιά έδειξαν χαρακτήρα και πέτυχαν ένα μεγάλο σουτ.

Franky B, MVP 👑 #BasketballCL November 18, 2026

Για το δικό του takeover και την σπουδαία εμφάνιση που έφερε τη νίκη κόντρα στη Φάλκο: «Γι' αυτό είμαι ο MVP. Έχω δουλέψει πολύ για αυτό. Προσπάθησα απλώς να κάνω ότι μπορούσα για να κερδίσουμε. Κάτι δεν πήγαινε καλά στο πρώτο ημίχρονο και προσπαθούσα να παλέψω. Να πάρω ριμπάουντ, να δώσω πάσες, οτιδήποτε. Ότι μπορούσα να κάνω. Οτιδήποτε μπορούσα φίλε, να κάνω ότι ήταν δυνατό. Είδα ότι μπήκαν μερικά καλάθια και βρήκα τον ρυθμό μου στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκα κάποιες ευκαιρίες για εύκολα σουτ κοντά στο καλάθι και τις αξιοποίησα. Έκανα αυτό που έκανα, έκανα αυτό που ξέρω να κάνω. Γι' αυτό είμαι ο MVP».

Για το τεράστιο σουτ νίκης του Λαρεντζάκη: «Ήταν ένα τεράστιο σουτ προφανώς. Μας χάρισε τη νίκη. Είναι γνωστός για τα μεγάλα σουτ που παίρνει και βάζει. Αυτό χρειαζόμαστε από εκείνον, όταν το ματς κρίνεται στην τελευταία φάση, αν έχει τη μπάλα στα χέρια του ξέρω πως θα σουτάρει. Όλοι στο γήπεδο ξέρουν πως θα σουτάρει. Βρήκε λίγο χώρο και πέτυχε ένα σουτ που βάζει συνέχεια».

🗣️ Οι δηλώσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ μετά τη μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Φάλκο #aekbc https://t.co/B2u60fAEFe November 19, 2026

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