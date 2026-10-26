Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Τρίτη (27/10, 21:30) τη Μούρθια επί ισπανικού εδάφους και ο Τζέιλεν Φιντς έδειξε τον τρόπο για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του.

Αντιμέτωπο με τη Μούρθια θα βρεθεί την Τρίτη (27/10, 21:30) το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League στο «Palacio de los Deportes».

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μετρούν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τη Μπάμπεργκ (εντός έδρας) και την Βαρέζε (εκτός) στη διοργάνωση και γνωρίζουν καλά πως απέναντι στην ισπανική ομάδα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς πρόκειται για έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο.

«Η Μούρθια είναι εξαιρετική ομάδα, μια από τις καλύτερες στο Basketball Champions League. Ξέρουμε καλά πως θα βγουν στο παρκέ με πολλή ενέργεια και απλώς πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Πιστεύω ότι αν παίξουμε σύμφωνα με το πλάνο του προπονητή μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Τζέιλεν Φιντς για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Όσο για το τι πρέπει να προσέξουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στο παιχνίδι, εξήγησε: «Σίγουρα, τα δυο στοιχεία που απαιτούν μεγάλη προσοχή είναι η άμυνα και τα ριμπάουντ… Είναι μια ομάδα η Μούρθια που της αρέσει να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης στα επιθετικά ριμπάουντ. Οπότε τα ριμπάουντ θα είναι από τα βασικά σημεία που θα κρίνουν το παιχνίδι και φυσικά ο περιορισμός των λαθών».

