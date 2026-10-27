BCL: Τα power rankings της διοργάνωσης
Σε διαφορετικό... δρόμο κινούνται ΑΕΚ και Περιστέρι στα power rankings του Basketball Champions League! Η βαριά εντός έδρας ήττα της Ένωσης από την Αντβέρπ ήταν καταστροφική για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία υποχώρησε από την 10η, στην 15η θέση.
Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έχει εκκινήσει με 2/2 έκανε άλμα πέντε θέσεων και από 14η, είναι πλέον ένατη.
«Ας μην μιλήσουμε αυτή την εβδομάδα, εντάξει; Πονάει, εντάξει; Χρειαζόμαστε χρόνο, εντάξει;», αναφέρει με χιούμορ για την κατάσταση της ΑΕΚ η σελίδα του BCL.
Όσο για το Περιστέρι, παραπέμπει στο φινάλε-θρίλερ του αγώνα με το Μαρούσι. «Μπείτε στο βίντεο και δείτε το φινάλε, δεν έχετε σίγουρα δει κάτι τέτοιο, όχι τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό».
Click the link below to access the full list of 32 teams! ⬇️ https://t.co/TvqvUVNdlQ— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 27, 2026
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