Η διοργανώτρια αρχή του BCL δημοσίευσε τα power rankings των ομάδων. Πού βρίσκονται ΑΕΚ και Περιστέρι.

Σε διαφορετικό... δρόμο κινούνται ΑΕΚ και Περιστέρι στα power rankings του Basketball Champions League! Η βαριά εντός έδρας ήττα της Ένωσης από την Αντβέρπ ήταν καταστροφική για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία υποχώρησε από την 10η, στην 15η θέση.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έχει εκκινήσει με 2/2 έκανε άλμα πέντε θέσεων και από 14η, είναι πλέον ένατη.

«Ας μην μιλήσουμε αυτή την εβδομάδα, εντάξει; Πονάει, εντάξει; Χρειαζόμαστε χρόνο, εντάξει;», αναφέρει με χιούμορ για την κατάσταση της ΑΕΚ η σελίδα του BCL.

Όσο για το Περιστέρι, παραπέμπει στο φινάλε-θρίλερ του αγώνα με το Μαρούσι. «Μπείτε στο βίντεο και δείτε το φινάλε, δεν έχετε σίγουρα δει κάτι τέτοιο, όχι τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό».