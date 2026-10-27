Απίθανο και ασταμάτητο Περιστέρι, έκανε τεράστια εμφάνιση στην Ισπανία και κέρδισε τη Μούρθια με 80-72 για την τρίτη αγωνιστική του BCL, κάνοντας το 3/3 στον Δ' όμιλο.

Απίθανα πράγματα από το φανταστικό Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου. Φιλοξενήθηκε από τη Μούρθια για την τρίτη αγωνιστική του BCL και πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη με 80-72.

Με τους Τάι Νίκολς και Τζέιλεν Φιντς να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, το Περιστέρι έκανε το 3/3 στον όμιλό του, βρίσκεται στην κορυφή και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μούρθια - Περιστέρι: Το ματς

Ο Φιντς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Μούρθια να απαντάει με δίποντο του Πάνσα και τρίποντο του Φόρεστ για το 5-2 στο 08:46 .Ο Νικολαΐδης με βολές είχε μειώσει σε 9-8 στο 03:58. Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ με 13-8 στο 02:41, ωστόσο με επιμέρους σκορ 9-2 από το 02:20 (Νικολαΐδης) μέχρι τα 00:05 (Φιντς), το Περιστέρι είχε κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με το προβάδισμα (16-15).

Η Μούρθια είχε ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο με δύο δίποντα, με τον Νίκολς να απαντάει με τρίποντο για το 19-19 στο 09:04. Με έξι πόντους του Μπουμ, οι Ισπανοί είχαν κάνει το 25-19, ωστόσο με επιμέρους σκορ 11-2 από το 07:10 (Νικολαΐδης) μέχρι το 02:50 (Χατζηδάκης), το Περιστέρι είχε περάσει μπροστά στο σκορ (31-27). Η Μούρθια είχε ανακτήσει το προβάδισμά της στα 00:53 (32-31), όμως χάρη σε δίποντο του Πέιν, η ομάδα του Ξανθόπουλου είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 33-32.

Ο Φιντς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μάρκος να απαντάει με τρίποντο για το 35-35 στο 09:28. Το σκορ στο 08:57 ήταν ισόπαλο (37-37), όμως με τρίποντο του Νίκολς και τρίποντο του Γκιουζέλη, το Περιστέρι είχε κάνει το 43-37. Στο 06:37, ο Μάρκος είχε μειώσει σε 42-46, ωστόσο με 7 πόντους του Νίκολς και δύο του Πέιν, η ομάδα του Ξανθόπουλου είχε ξεφύγει με 13 (55-42) πόντους. Η Μούρθια είχε μειώσει σε 50-58 στα 00:15, όμως με δίποντο του Φιντς, το Περιστέρι είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 60-50.

Οι Φόρεστ (βολή) και Μπουμ (δίποντο), είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Νίκολς να απαντάει με μία βολή για το 61-53. Με επιμέρους σκορ 7-1 από το 08:15 (Μπουμ) μέχρι το 05:44 (ξανά ο ίδιος), η Μούρθια είχε μειώσει σε 60-62. Στο 02:52 οι Ισπανοί είχαν μειώσει στον πόντο (66-67), όμως με ένα σερί 8-0 από το 02:29 (Νίκολς) μέχρι το 01:52 (Φιντς), το Περιστέρι προηγούνταν με 75-66 στο 01:52. Οι φιλοξενούμενοι είχαν διαχειριστεί τη διαφορά τους και φτάσανε σε ένα πολύ σπουδαίο διπλό με 80-72.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 32-33, 50-60, 72-80

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν άφησε τη Μούρθια να επιβάλει το ρυθμό και συντήρησε τη διαφορά που πήρε στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν άφησε τη να επιβάλει το ρυθμό και συντήρησε τη διαφορά που πήρε στο δεύτερο ημίχρονο. MVP O… Τρομερός Τάι Νίκολς , ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (5/6 βολές, 3/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά.

Τρομερός , ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (5/6 βολές, 3/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εξαιρετικός Τζέιλεν Φιντς , με τον ίδιο να τελειώνει το ματς με 24 πόντους (5/5 βολές, 8/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.

Εξαιρετικός , με τον ίδιο να τελειώνει το ματς με 24 πόντους (5/5 βολές, 8/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Σουλάι Μπουμ με 17 πόντους (7/7 βολές, 2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 22 λεπτά.

Πολύ καλός ο με 17 πόντους (7/7 βολές, 2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 22 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νόα Φραϊντέλ , ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά.

Ο , ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το Περιστέρι έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (46-38), όμως ήταν πιο εύστοχο εντός πεδιάς.

UCAM Murcia # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Souley Boum Jr 21:56 17 4/9 (44.4%) 2/2 (100%) 2/7 (28.6%) 7/9 (77.8%) 1 2 3 2 2 1 0 0 +3 14 1 Michael Forrest * 23:33 4 1/10 (10.0%) 0/4 (0%) 1/6 (16.7%) 1/2 (50.0%) 0 3 3 4 4 4 1 0 +2 -2 2 Sander Raieste 17:33 3 1/2 (50.0%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 1 1 2 1 0 0 +2 3 6 Juan Marcos 08:57 7 3/4 (75.0%) 2/2 (100%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 1 1 0 -8 7 12 Jonah Radebaugh * 25:35 8 3/8 (37.5%) 3/5 (60.0%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 1 0 1 2 5 2 1 0 -18 5 13 Will Falk * 21:47 3 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 3 4 7 1 5 1 2 0 +4 10 15 Emanuel Cate 17:48 2 1/4 (25.0%) 1/4 (25.0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 4 2 6 1 1 1 2 1 -12 8 16 Ruben Lopez De La Torre 07:37 1 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1/4 (25.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 -6 -1 20 Jean-Marc Pansa * 22:00 8 3/8 (37.5%) 3/8 (37.5%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 4 7 11 0 0 2 0 2 +4 14 28 Marcis Steinbergs 07:09 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 31 Dylan Ennis 15:16 17 5/12 (41.7%) 4/8 (50.0%) 1/4 (25.0%) 6/6 (100%) 0 0 0 0 2 1 1 0 -7 10 99 Toni Nakic * 10:49 2 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 1 - Team / Coaches - - - - - - 6 1 7 0 3 1 0 0 - - - TOTAL 200:00 72 22/65 (33.8%) 16/37 (43.2%) 6/28 (21.4%) 22/29 (75.9%) 20 26 46 11 25 15 8 3 - -