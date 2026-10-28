Το Περιστέρι τη φετινή σεζόν αποτελεί την έκπληξη της χρονιάς μέχρι στιγμής, μετρώντας έξι νίκες στα τελευταία επτά ματς και δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.

Για ακόμη ένα βράδυ το Περιστέρι έδειξε πως πρέπει να το υπολογίζουν. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου... άλωσε το «σπίτι» της Μούρθια στην Ισπανία, επικρατώντας με 80-72 και διατήρησε το αήττητο στο Basketball Champions League.

Οι «πρίγκιπες της δυτική όχθης» παρότι δεν ήταν το φαβορί, έπαιξαν καταπληκτικό μπάσκετ και με ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, κατάφεραν να πανηγυρίσουν μία από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως το Περιστέρι δεν είχε κερδίσει ποτέ τη Μούρθια την το έκανε για πρώτη φορά χθες (27/10), ενώ επίσης μετράει έξι νίκες στα τελευταία επτά ματς με μοναδική ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας και πάντα δίνει τα εύσημα στους υπόλοιπους, κυρίως στους παίκτες, καθώς όπως έχει τονίσει πολλάκις αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές.

Το Περιστέρι δείχνει πως μπορεί να φτάσει πολύ μακριά τη φετινή σεζόν και είναι μια υπολογίσιμη δύναμη κόντρα σε όλε τις ομάδες.

Ο Νίκολς που... οδηγεί

Αναμφίβολα μια ομάδα έχει και έναν ηγέτη. Στο Περιστέρι αυτός είναι ο Τάι Νίκολς.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι από τους παίκτες που έχουν παραμείνει από την περασμένη σεζόν και σε κάθε δύσκολη στιγμή, θα βγει μπροστά για να ηγηθεί.

Τη τρέχουσα σεζόν μετράει μέχρι στιγμής μ.ο 18.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια στη GBL. Μάλιστα ο ίδιος είναι από τους παίκτες που έχουν αγαπηθεί όσοι λίγοι από τον κόσμο του Περιστερίου και γνωρίζει την αποθέωση μετά το τέλος από κάθε αγώνα στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου».

Κόντρα στη Μούρθια για ακόμα ένα βράδυ έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.