ΑΕΚ - Αντβέρπ 76-103: Απαράδεκτη εμφάνιση, οι Βέλγοι θριάμβευσαν στη SUNEL Arena

Νίκος Καρφής

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Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις της φέτος και η διαβασμένη Αντβέρπ θριάμβευσε στη SUNEL Arena με 76-103. Άθλια εικόνα της Ένωσης.

Απαράδεκτη εικόνα από την ΑΕΚ έφερε την ήττα. Η εξαιρετική Αντβέρπ βρήκε τον τρόπο να πληγώσει την Ένωση στη SUNEL Arena και επικράτησε με 103-76 . Έτσι ανέβηκε στο 2-0, με την ομάδα του Σάκοτα να πέφτει στο 1-1. Πολλά καμπανάκια χτύπησαν στα Λιόσια.

Κακή και στις δύο πλευρές του γηπέδου η Βασίλισσα, χωρίς καθαρό μυαλό σε πολλές φάσεις. Για τους κιτρινόμαυρους δεν έπαιξαν οι Μπάρτλεϊ, Ερτέλ και Φιζέλ λόγω τραυματισμών.

Για την ΑΕΚ ο Νόλεϊ ήταν ο μόνος που διασώθηκε με 23 πόντους. Από την άλλη ο Πακ σταμάτησε στους 20 πόντους.

Κατά τη διάρκεια του ματς ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν συνθήματα κατά της Βάσως Τσαρούχα που κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο σήμερα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με κουκούλα και συνοδεία. Ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ αποδοκίμασαν στο τέλος για την εικόνα της ομάδας.

 

ΑΕΚ - Αντβέρπ: Το ματς

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Νόλεϊ με 17-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου, αλλά η Αντβέρπ δεν άφηνε την Ένωση να ξεφύγει. Ο Τζέιμς έφερε το ματς σε ισορροπία για το 25-25 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Νόλεϊ ήταν σε τρομερή βραδιά και είχε τους 17 από τους πρώτους 36 πόντους της Ένωσης στο ματς, με τους Βέλγους να αποδεικνύονται σκληρά καρύδια. Η ΑΕΚ σούταρε με 14/20 δίποντα και 4/8 τρίποντα στο ημίχρονο, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-48.

Ο Τσικς έδωσε αέρα 6 πόντων στην Αντβέρπ για το 54-60 στο 25'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην άμυνα της και οι Βέλγοι ξέφυγαν με 56-66, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νόλεϊ πάλευε να κρατήσει μόνος του την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 58-69 στο 28'.

Ο Τσικς με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 68-85 στο 33' βάζοντας πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ. Οι Βέλγοι ήταν σε εξαιρετικό βράδυ, το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα φέτος στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η Αντβέρπ ήταν ανώτερη της ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση κα

MVP O… ο Πακ που σταμάτησε τους 19 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κέστελουτ με 15 πόντους και Τσικς με τον Κόλεμαν με 13 πόντους

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νόλεϊ ήταν ο μόνος που διασώθηκε για την ΑΕΚ με 23 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζόζεφ έμεινε χαμηλά στους 4 πόντους και δεν βοήθησε επιθετικά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 13/29 τρίποντα της Αντβέρπ.

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Deandre Pinckney (PF)Did Not Play
1Gaios Skordilis (C)Did Not Play
2Greg Brown III (PF)22:40113/6
(50%)		3/4
(75%)		0/2
(0%)		5/9
(55.56%)		235-211--249
3Landers Nolley II * (SF)32:23239/16
(56.25%)		8/14
(57.14%)		1/2
(50%)		4/4
(100%)		2351251--2218
4Dimitris Katsivelis (PG)24:1461/7
(14.29%)		1/5
(20%)		0/2
(0%)		4/4
(100%)		13443----188
5Giannoulis Larentzakis * (PG)27:5082/8
(25%)		2/3
(66.67%)		0/5
(0%)		4/6
(66.67%)		123533-1-216
7Dimitris Flionis * (PG)24:4983/6
(50%)		1/4
(25%)		2/2
(100%)		0/0
(0%)		-111321--216
9Lukas Lekavicius (PG)17:0962/5
(40%)		2/4
(50%)		0/1
(0%)		2/2
(100%)		1-11421--64
17Vasileios Chartonas (PG)Did Not Play
20Derrick Williams * (PF)20:5983/7
(42.86%)		1/4
(25%)		2/3
(66.67%)		0/1
(0%)		123-11---85
23Nelly Joseph * (PF)26:2742/3
(66.67%)		2/3
(66.67%)		0/0
(0%)		0/6
(0%)		4482-113-1010
35Georgios Tsalmpouris (C)03:2921/1
(100%)		1/1
(100%)		0/0
(0%)		0/0
(0%)		---11----53
-Team/Coaches-------11-1-----
TOTAL2007626/59
(44.07%)		21/42
(50%)		5/17
(29.41%)		19/32
(59.38%)		12193115201554--
* Starters

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Jehloni James (PF)19:3042/2
(100%)		2/2
(100%)		0/0
(0%)		0/0
(0%)		-44231112011
5Enoch Cheeks * (SG)29:28176/15
(40%)		2/8
(25%)		4/7
(57.14%)		1/1
(100%)		5813-221-2020
6Noel Coleman (SG)31:21165/10
(50%)		1/1
(100%)		4/9
(44.44%)		2/2
(100%)		1125122-3418
7Cesare Edwards (PF)11:5752/5
(40%)		2/4
(50%)		0/1
(0%)		1/2
(50%)		22424---77
8Letto Van Drom (SF)12:5300/3
(0%)		0/1
(0%)		0/2
(0%)		0/0
(0%)		-1113---6-1
9Nijel Pack (PG)22:19207/9
(77.78%)		2/3
(66.67%)		5/6
(83.33%)		1/1
(100%)		-11422--2021
11Jacari White * (SG)08:3921/6
(16.67%)		1/2
(50%)		0/4
(0%)		0/0
(0%)		-11-22---7-4
13Joel Murray * (PG)17:41135/7
(71.43%)		4/5
(80%)		1/2
(50%)		2/2
(100%)		---8423-720
24Kevin Tumba * (C)17:5993/4
(75%)		3/4
(75%)		0/0
(0%)		3/5
(60%)		246151121915
26Niels De Ridder (PF)02:1121/1
(100%)		1/1
(100%)		0/0
(0%)		0/0
(0%)		---------42
28Seppe Voet (PF)Did Not Play
32Vincent Kesteloot * (PF)26:02155/10
(50%)		4/8
(50%)		1/2
(50%)		4/4
(100%)		628-213-1320
-Team/Coaches-------11-1-----
TOTAL20010337/72
(51.39%)		22/39
(56.41%)		15/33
(45.45%)		14/17
(82.35%)		162541232814113--
* Starters
     

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