Ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν συνθήματα κατά της Βάσω Τσαρούχα στο ματς με την Αντβέρπ.

Η Βάσω Τσαρούχα κατέφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην Ελλάδα από την Τουρκία όπου βρισκόταν για αγώνα EuroCup και συγκεκριμένα το Τουρκ Τέλεκομ-Σιαουλάι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον της.

Η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο και πριν λίγες ώρες κατέφθασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με κουκούλα και συνοδεία. Η ίδια κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει πολλά παράπονα από τις διαιτησίες της Τσαρούχα τα τελευταία χρόνια και ξεχωρίζουν κάποια ματς με τον Προμηθέα. Οι φίλοι της Ένωσης δεν ξεχνούν και κατά τη διάρκεια του ματς με την Άνβερπ, φώναξαν συνθήματα κατά της Ελληνίδας διαιτητή.