Σάκοτα: «Απολογούμαι στον κόσμο της ΑΕΚ, ντροπιαστική ήττα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Αντβέρπ.

Η ΑΕΚ έκανε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών και η Αντβέρπ το εκμεταλλεύτηκε. Οι Βέλγοι ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν εύκολα με 103-76 σε μια δύσκολη βραδιά για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Μετά το τέλος του ματς ο Σάλε απολογήθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ για την αποψινή εικόνα.

«Συγχαρητήρια στη νεανική ομάδα της Αντβέρπ, έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ, έλεγξαν το ματς για 40 λεπτά και στο τέλος εκμεταλλεύτηκαν την κούραση που είχαμε και μας... αποτελείωσαν. Απολογούμαι στον κόσμο μας και όσους πιστεύουν σε μας.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν η ομάδα δεν τα παρατούσε ποτέ, χάσαμε μόνο από τη Μάλαγα στο Final 4 στην έδρα μας την τελευταία διετία. Είναι ντροπιαστική ήττα. Δεν θέλω σταθώ σε δικαιολογίες στα προβλήματά μας, γιατί προβλήματα έχουν όλοι. Η σημερινή εμφάνιση ήταν ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί», ήταν τα λόγια του.