Mε δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Αντβέρπ για το BCL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αντβέρπ στη SUNEL Arena (19:00, live Gazzetta, Μαgenta Sport 4) για την 2η αγωνιστική του BCL και θέλει να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση.

Η Ένωση θα κληθεί να κοντραριστεί με τους Βέλγους δίχως τους Τομά Ερτέλ και Φρανκ Μπάρτλεϊ που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών (θλάση στο γαστροκνήμιο ο πρώτος και τενοντίτιδα στο γόνατο ο δεύτερος). Τεράστιες απουσίες στην περιφέρεια της.

Για άλλο ένα ματς στην 12άδα βρίσκεται οι Μπράουν και Γουίλιαμς που επέστρεψαν στη δράση με τη Μύκονο και έδωσαν λύσεις στη θέση «4».. Εκτός παραμένει και ο Φίζελ που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ και Τσαλμπούρης.