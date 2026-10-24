ΑΕΚ: Η 12άδα της Ένωσης κόντρα στον ΠΑΟΚ
H AEK ψάχνει την τρίτη της νίκη στη GBL και δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ (17:30, live Gazzetta, ΣΚΑΙ), ενώ προέρχεται από βαριά ήττα στο BCL από την Αντβέρπ.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε τους Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ για την εξάδα ξένων του, ενώ στα πιτς συνεχίζουν να βρίσκονται οι Ερτέλ και Φίζελ. Σημαντική η επιστροφή του Μπάρτλεϊ για την Ένωση
Η 12αδα της ΑΕΚ: Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ,Κατσιβελης, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.
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