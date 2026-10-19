Διπλό πονοκέφαλος στην ΑΕΚ, καθώς ο Τομά Ερτέλ υπέστη θλάση γαστροκνημίου και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω τενοντίτιδας.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στο στρατόπεδο της ΑΕΚ εν όψει των υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Ο Τομά Ερτέλ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μύκονο. Ο Γάλλος γκαρντ υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10) σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση γαστροκνημίου.

Όπως ενημέρωσε η Ένωση, ο παίκτης ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να επανεκτιμά καθημερινά την κατάστασή του για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση (19/10). Η «Ένωση» στρέφει την προσοχή της στο Basketball Champions League, εκεί όπου θα υποδεχθεί για τη δεύτερη αγωνιστική την Αντβέρπ (21/10, 19:00).